Comment télécharger une image de liste de lecture personnalisée à l’aide de votre téléphone – Spotify

Vous voulez savoir quoi offrir à vos amis et à votre famille en cette période des fêtes? Rien ne dit «je pense à vous» comme une liste de lecture personnalisée. (Il s’agit essentiellement de la nouvelle mixtape.) Et après avoir mis soin, réflexion et créativité dans les pistes et les podcasts de votre liste de lecture maison, vous voudrez peut-être faire un pas supplémentaire pour en faire votre propre, peut-être avec une pochette personnalisée, un nom, et une description.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 janvier, les utilisateurs de Spotify du monde entier pourront télécharger des couvertures et des descriptions personnalisées dans leurs listes de lecture maison, à l’aide de leur téléphone. Jusqu’à récemment, cette fonctionnalité très demandée n’était disponible que sur le bureau. Désormais, tous les utilisateurs de Spotify (gratuits et Premium) peuvent télécharger des images de couverture uniques à partir de leurs appareils Android ou iOS.

Que vous écoutiez ensemble ou séparément cette saison des fêtes, cette nouvelle fonctionnalité peut vous aider à mettre la touche finale à la liste de lecture parfaite à «offrir» à vos proches dans votre vie.

Voici comment personnaliser l’illustration et la description de votre playlist sur mobile:

Accédez à la playlist que vous avez créée. Sélectionnez les trois points qui font apparaître le menu. Appuyez sur « modifier ». Appuyez sur «changer d’image» pour choisir une nouvelle image, puis faites défiler la bibliothèque de votre téléphone pour sélectionner la bonne – ou prenez une nouvelle photo. Modifiez le titre si vous le souhaitez, puis écrivez une description en dessous et appuyez sur « terminé! »

Une fois que vous êtes satisfait de votre création, il est temps de partager avec votre famille et vos amis. Appuyez sur les trois mêmes points horizontaux et faites défiler jusqu’à «partager». Ensuite, le cadeau de la musique est à vous.

Bonus: apprenez à rendre la playlist collaborative ou définissez une heure pour diffuser le tout ensemble dans Session de groupe bêta.