Comment télécharger toutes vos photos et vidéos depuis Google Photos

Vous envisagez de quitter Google Photos? afin que vous puissiez télécharger toutes vos images et vidéos depuis la plateforme.

Après que cinq ans nous offrant la possibilité de stocker tous nos images et vidéos en haute qualité gratuitement, Google a décidé que ce qui a été donné est fini avec Google Photos, et à partir de l’été prochain, vous devrez payer pour profiter d’un stockage gratuit illimité.

Cela a conduit certains utilisateurs d’applications – en particulier ceux qui n’ont pas d’abonnement à Google One – à rechercher des alternatives à Google Photos qui leur permettent de conserver leurs images dans le cloud gratuitement. Et avant de le faire, bien sûr, ils auront besoin téléchargez vos photos et vidéos depuis Google Photos avant, pour pouvoir les télécharger sur la nouvelle plateforme.

Heureusement, Google fait le processus de télécharger des images et des vidéos de Google Photos. Dans ce guide, nous expliquons comment vous pouvez le faire étape par étape.

Comment télécharger vos photos et vidéos à partir de Google Photos à la fois

Il existe plusieurs façons de télécharger des photos depuis Google Photos: par lots, en sélectionnant manuellement les albums, ou individuellement.

Au moment de la téléchargez toutes nos photos depuis Google Photos nous utiliserons l’outil Google Takeout, qui vous permet de télécharger tout le contenu que Google stocke à notre sujet, y compris les images et les vidéos de Google Photos.

Il est important de mentionner que Il est possible d’effectuer ce processus à la fois depuis un ordinateur et depuis le mobile. Dans tous les cas, les étapes à suivre pour télécharger des photos depuis Google Photos ils sont les mêmes:

Accédez au site Web de Google Takeout. Appuyez sur « Tout désélectionner », car dans ce cas, nous souhaitons uniquement télécharger le contenu de Google Photos. fais faire défiler jusqu’à ce que vous trouviez l’option Google Photos et la marquiez. Appuyez sur « Étape suivante ». Choisissez les paramètres de téléchargement: vous pouvez recevoir le lien de téléchargement dans votre email, choisir la fréquence d’export ou même modifier le format et la taille des fichiers téléchargés. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Créer une exportation ».

Après un moment, vous recevrez le lien de téléchargement afin que vous puissiez télécharger toutes vos photos et vidéos à partir de Google Photos. Selon le contenu que vous avez stocké sur votre lecteur cloud, ce processus prendra plus ou moins de temps.

Dans tous les cas, il convient de mentionner que vous pouvez télécharger vos photos de Google Photos sur votre ordinateur ou sur votre mobile Android.

Comment télécharger uniquement les albums souhaités

Mais si tu ne veux pas télécharger toutes les photos de Google Photos, et tout ce que vous voulez, c’est récupérer des albums spécifiques, il est également possible de le faire avec le même outil Google.

Dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est assurez-vous de connaître les noms de chaque album que vous souhaitez téléchargeret suivez ces étapes:

Accédez au site Web de Google Takeout. Appuyez sur « Tout désélectionner », car dans ce cas, nous souhaitons uniquement télécharger le contenu de Google Photos. fais faire défiler jusqu’à ce que vous trouviez l’option Google Photos et la marquiez. Appuyez sur « Tous les albums photo inclus » pour afficher le menu de sélection d’albums. Cochez tous ceux que vous souhaitez télécharger. Lorsque vous avez sélectionné tous les albums souhaités, appuyez sur «Étape suivante». Choisissez les paramètres de téléchargement: vous pouvez recevoir le lien de téléchargement dans votre email, choisir la fréquence d’export ou même modifier le format et la taille des fichiers téléchargés. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Créer une exportation ».

Comment télécharger des photos et des vidéos spécifiques

Bien sûr, cela peut aussi être la situation où vous êtes un utilisateur décontractée de Google Photos qui n’a utilisé l’application que d’une manière spécifique pour enregistrer l’image ou la vidéo impaire. Dans ce cas, vous voudrez peut-être simplement avoir besoin télécharger quelques photos.

Si tel est le cas, voici ce que vous devez faire pour télécharger des images ou des vidéos spécifiques à partir de Google Photos:

Depuis l’ordinateur

Accédez à Google Photos et marquez les photos que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez marquer toutes les photos d’un jour spécifique en appuyant sur la date. Avec les images marquées, appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit et choisissez l’option « Télécharger ». Choisissez le chemin du fichier compressé à télécharger.

Depuis le téléphone

Ouvrez l’application Google Photos. Ouvrez la photo ou la vidéo que vous souhaitez télécharger. Balayez vers le haut jusqu’à ce que le menu des options apparaisse, puis appuyez sur «Télécharger».

Malheureusement, l’application mobile Google Photos n’offre pas la possibilité de télécharger plusieurs images ou vidéos en même temps, et il sera donc nécessaire de télécharger les images une par une. Par conséquent, la meilleure option peut être de se tourner vers l’ordinateur pour télécharger toutes nos photos, ou de ne marquer que ceux que nous voulons et de les obtenir dans un fichier compressé.

