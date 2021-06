comment télécharger Snapchat sur pc? en 2 mn tuto (video)

Mais il existe des tonnes d’applications qui ont à la fois des versions de bureau ou portables et mobiles, comme Zoom et Facebook. Zut, même Fortnite a des tonnes d’itérations différentes que les utilisateurs peuvent installer et exécuter nativement sur une variété de plates-formes différentes, mais est-ce le cas avec Snapchat ?

Le service de messagerie est devenu populaire grâce à la nature « disparissante » de sa messagerie, et il a gagné en notoriété comme moyen d’envoyer des photos coquines à d’autres sans craindre que ces photos ne soient téléchargées.

Voici le problème : il n’y a aucun moyen d’installer Snapchat pour qu’il s’exécute en mode natif sur votre ordinateur. Il n’y a pas non plus d’application Web qui vous permette de vous connecter et d’envoyer des messages normalement comme vous le feriez sur Instagram ou même sur le Web WhatsApp , les messages Android ou iMessage.

Voici une façon d’utiliser Snapchat sur votre ordinateur : BlueStacks.

Honnêtement, tout type d’émulateur de système d’exploitation mobile fonctionnera. BlueStacks a l’avantage supplémentaire d’être une solution d’émulation de longue date pour les ordinateurs. Le fait est qu’il émule uniquement les applications Android. Heureusement, Snapchat existe pour Android, donc si vous installez l’émulateur, vous pourrez ensuite l’installer depuis le Google Play Store, via l’émulateur Android. BlueStacks et d’autres émulateurs de systèmes d’exploitation mobiles, comme iPadian , vous permettent essentiellement d’avoir un système d’exploitation mobile entièrement fonctionnel sur votre ordinateur. iPadian, c’est comme avoir un mini iPhone ou iPad exécuté sur votre PC ou Mac, mais vous contrôlerez tout avec une souris au lieu d’un écran tactile. À moins, vous savez, que vous ayez un de ces ordinateurs tactiles sophistiqués. Ces deux applications existent pour les systèmes d’exploitation Mac et Windows, et si vous avez un Chromebook, vous devriez pouvoir exécuter des applications Android de manière native, tant que vous avez accès au Google Play Store sur votre appareil. Les écoles et les institutions vous excluent généralement de cette fonctionnalité, vous ne pourrez donc pas installer d’applications qui ne sont pas pré-approuvées, et il est difficile d’imaginer que Snapchat en fait partie, à moins que vous n’ayez, par exemple, un administration totalement froide en cours d’exécution.

Comment utiliser Snapchat sur Windows et PC sans Bluestacks?

La solution la plus populaire peut ne pas fonctionner à votre goût, et j’opte toujours pour des solutions conçues.

Je dois dire que Bluestacks nécessite du matériel moderne pour fonctionner correctement,

et les machines plus anciennes peuvent avoir des difficultés ici et là. Vous ne pouvez pas exécuter d’applications Android sur PC sans émulateur, car Google OS est une conception unique, qui n’est pas compatible avec les environnements de bureau Linux OS, Windows OS et Mac.

Lancez Nox App Player, puis faites glisser et déposez le fichier dans l’émulateur pour l’installer. Vous pouvez localiser le fichier APK, puis double-cliquer pour l’installer grâce aux fonctionnalités de reconnaissance des fichiers de prise en charge de Nox App Player. Vous avez la possibilité d’installer manuellement ou de vous connecter à un compte Google et de le télécharger depuis Play Store. Lancez l’application à partir du menu et commencez à explorer Snapchat.

La société n’approuve pas la machine non Android pour exécuter ses services car elle perturbe leurs politiques de confidentialité.

Créez un nouveau compte sur mobile, puis connectez-vous au compte nouvellement créé sur l’émulateur.

Comment exécuter Snapchat sur Macbook ou Mac

MacBook et Mac PC fonctionnent sous macOS développé par Apple. L’environnement de bureau diffère du reste des concurrents et vous pouvez également exécuter Snapchat à l’aide de Nox App Player. Oh oui, j’ai mentionné ci-dessus que l’application Nox est disponible sur Windows et macOS Mojave.