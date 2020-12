VALORANT est un jeu de tir 5v5 compétitif de Riot Games qui a pris d’assaut le monde. Il prend les éléments de jeu de tir en équipe de CS: GO et le mélange avec des capacités de personnage similaires à Overwatch. L’action est rapide et il faut de la stratégie, du timing et de la précision pour prendre le dessus sur l’équipe ennemie.

L’une des meilleures choses à propos de ce jeu est qu’il a une faible configuration système et peut fonctionner sur presque tous les PC sortis au cours des dernières années. Le jeu a également une cote ESRB de T afin que la plupart des gens puissent y jouer. Le jeu est également gratuit, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas l’essayer. Ce guide vous montrera comment télécharger et jouer à VALORANT afin que vous puissiez participer à l’action.

Comment télécharger

Aller au Site VALORANT et cliquez sur «Jouer gratuitement». Si vous avez un compte Riot, vous pouvez vous connecter. Si vous n’en avez pas, vous devrez vous inscrire. Téléchargez le jeu. L’installation vous demandera d’installer le logiciel anti-triche Vanguard. Le jeu ne peut pas fonctionner sans lui, vous devrez donc l’installer. Une fois VALORANT et Vanguard installés, vous pouvez commencer à jouer.

Commencer

Depuis VALORANT nécessite un mouvement rapide et une visée précise, il est préférable de configurer le mouvement et de viser selon vos préférences. Assurez-vous que tous les boutons, y compris sauter et s’accroupir, sont à votre goût et que la sensibilité de la souris n’est ni trop élevée ni trop basse.

Quand tu commences VALORANT il existe un didacticiel de base pour vous aider à maîtriser le tir et les mouvements du jeu. Vous pouvez accéder à la gamme à tout moment pour perfectionner vos compétences, et vous pouvez même vous concentrer sur des options spécifiques comme Open Range, Shooting Test, Spike Planting et Spike Diffusal.

Des modes de jeu comme Spike Rush et Deathmatch peuvent également vous aider à vous améliorer rapidement. Spike Rush vous donne des armes aléatoires, et la première équipe à gagner quatre manches est victorieuse. Deathmatch vous permet de choisir l’arme de votre choix et de tirer sur les gens sans vous soucier de la pointe.

Cela vaut également la peine de tester les différents agents pour voir lequel correspond le mieux à votre style de jeu. Certains agents sont meilleurs pour le jeu offensif, tandis que d’autres sont plus défensifs. N’oubliez pas d’utiliser des agents qui complimentent les autres membres de l’équipe.