Comment télécharger et envoyer des autocollants de voeux de Noël sur WhatsApp

À Noël, il peut arriver de ressentir le besoin irrépressible de souhaiter de joyeuses fêtes à vos contacts en ligne, mais aussi de ne pas vouloir en faire trop avec des images et des gifs animés à livrer via les médias sociaux à une liste de centaines de personnes. Une méthode moins invasive pour exprimer sa proximité avec les personnes utilisant le smartphone peut alors être autocollants WhatsApp: dans la plate-forme de messagerie, il est possible de télécharger et d’utiliser des packs d’autocollants contenant des décorations, des personnages et d’autres objets Sur le thème de Noël se glisser dans les conversations avec la commodité d’un emoji. Le seul problème est de trouver et d’installer ces éléments supplémentaires, mais suivre quelques étapes simples ne devrait pas être trop compliqué.

Appelez le panneau des autocollants WhatsApp

La première étape consiste à ouvrir l’appli et l’une des conversations qu’il contient, en appuyant sur le bouton pour les emojis situé à gauche de la zone de saisie de texte. Une fois que vous ouvrez le panneau emoji, vous devez basculer vers carte d’autocollants, en touchant le troisième et dernier bouton – celui en forme d’autocollant – qui apparaît dans la barre inférieure de l’application. De nouveaux autocollants doivent être ajoutés à l’onglet autocollant en ligne avec l’esprit de Noël: pour cela, il suffit de toucher le + bouton qui est affiché à l’extrême droite du panneau. Les autocollants mis à disposition par WhatsApp dans ce menu sont génériques et pour trouver de nouveaux et plus distinctifs de Noël, vous avez besoin visitez le Play Store Android: pour ce faire, faites simplement défiler vers le bas de la liste et appuyez sur la touche relative.

Installez et téléchargez les autocollants

Dans le Play Store Store, une série d’applications sont proposées qui ont pour seul but de fournir de nouveaux autocollants par rapport à ceux déjà présents dans WhatsApp. Dans l’offre de la boutique numérique, choisissez simplement les forfaits sur le thème de Noël avec les meilleures critiques: ce sont généralement des applications qui se soutiennent en affichant des publicités dans les premières étapes d’utilisation, mais qui ne perturberont pas l’utilisation des autocollants. Une fois que vous avez installé et ouvert l’une de ces applications, c’est possible exporter son contenu dans WhatsApp suivre les instructions qui sont généralement fournies par les développeurs et impliquent quelques pressions sur l’écran; après cela, les applications en question peuvent désinstaller. Les nouveaux autocollants auraient dû être transportés dans WhatsApp: pour les trouver, ouvrez n’importe quelle conversation et appeler la feuille d’autocollants présent dans le panneau emoji.