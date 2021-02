Comment télécharger des vidéos TikTok sans filigrane

Supprimer le filigrane des vidéos TikTok est possible si vous suivez ces astuces.

Il est devenu très clair que TikTok est le réseau social du moment et il est venu pour rester. Avec tant de créateurs et contenus de différents thèmesIl n’est pas difficile pour vous de télécharger la vidéo étrange pour la partager via WhatsApp ou d’autres réseaux sociaux.

TIC Tac n’a aucun problème dans contenu de votre plateforme sont partagées sur d’autres réseaux sociaux, à condition que la condition de mise filigrane sur chaque vidéo avec son logo à côté du nom de l’utilisateur qui l’a créé.

Bien que cela soit nécessaire, ce le filigrane est généralement ennuyeux et distrayez-vous de l’action dans la vidéo. Si vous faites partie de ceux qui souhaitent pouvoir vous en débarrasser facilement, cet article est pour vous, car nous vous expliquerons comment vous pouvez télécharger des vidéos Tiktok sans filigrane sans mourir en essayant.

TikTok: 3 façons différentes de télécharger des vidéos

Pourquoi vous ne devriez pas télécharger de vidéos sans filigrane

Il est important de noter que, bien que le filigrane peut être très ennuyeux ou inconfortable dans de nombreuses occasions lorsque nous visionnons une vidéo, il n’est pas conseillé de la supprimer.

N’oubliez pas qu’à côté du logo TikTok apparaît le nom d’utilisateur du créateur de la vidéo, donc c’est une forme de crédit d’attribut correspondant audit contenu lorsqu’il est partagé sur d’autres plateformes. De cette manière, le droit d’auteur de chaque individu sera respecté.

Comment télécharger des vidéos depuis TikTok?

Pour télécharger une vidéo de TikTok Il existe deux méthodes très simples que vous pouvez utiliser. Le premier provient directement de l’application et le second via des tiers.

Pour le télécharger directement depuis TikTok il vous suffit d’ouvrir l’application, puis de rechercher la vidéo de votre choix puis d’aller dans les options « Partager> Enregistrer la vidéo ». Cela sera automatiquement enregistré dans votre galerie.

Désormais, vous pouvez également le faire via des tiers. Pour ce faire, ouvrez simplement l’application, puis recherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger puis allez dans les options « Partager> Copier le lien ».

Une fois que tu as copié le lien vidéo, vous pouvez accéder à une application ou télécharger un portail pour collez le lien et téléchargez-le. Cette option est plus conçue pour le faire à partir d’ordinateurs.

Il est important de noter que pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane ou même avec lui, le compte de l’utilisateur doit être public, sinon il sera impossible de sauvegarder ce contenu.

4 façons de supprimer le filigrane des vidéos TikTok

Une fois que les raisons pour lesquelles il n’est pas recommandé ont été clarifiées télécharger des vidéos TikTok sans filigrane, il se peut qu’il s’agisse d’un contenu de votre auteur et que vous souhaitiez le partager sur une autre plate-forme et par conséquent, il est nécessaire de le faire.

Dans ce cas, nous vous disons qu’il existe de nombreuses options pour se débarrasser de cette marque, soit directement, soit via applications tierces. Ensuite, nous allons vous montrer 4 façons de le faire rapidement, simple et sans compromis sur la qualité vidéo.

Coupez la vidéo

A priori, ça peut être comme le Alternative la plus simple et la plus rapide pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane Et pour dire la vérité, ça l’est. Cependant, cette action présente une petite difficulté et est que, pendant le processus, vous pouvez perdre des parties importantes de la vidéo.

Rappelez-vous que le Filigrane TikTok apparaît dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit, vous devez donc être très prudent lorsque vous effectuez le coupe vidéo ne pas supprimer le contenu.

Pour ce faire, vous devrez utiliser un éditeur vidéo de votre choix au sein de la boutique d’applications en fonction de votre système d’exploitation (iOS ou Android) ou vous pourrez même utiliser celui qui accompagne votre mobile par défaut dans la galerie d’images.

Musicalement bas

L’une des alternatives les plus populaires pour télécharger des vidéos TikTok sans filigrane est MusicallyDown. C’est un portail web (totalement sécurisé) dans lequel vous pouvez enregistrez vos vidéos préférées de cette plateforme totalement sans marque.

Mieux encore, cela fonctionne à la fois pour TikTok et la version chinoise de Douyin, vous n’aurez donc aucun problème avec l’un ou l’autre. Maintenant comment ça marche? Très simple!

Lorsque vous entrez dans le portail, une zone de texte apparaîtra dans laquelle vous devez collez le lien de la vidéo ou le lien de la chanson, puis cliquez sur « Télécharger », choisissez où vous voulez l’enregistrer et c’est tout. Pas de filigranes et en excellente qualité pour le partager où vous le souhaitez.

Snaptik

Snaptik est un outil similaire au précédent, qui vous permet également télécharger des vidéos TikTok sans filigrane simplement et rapidement. Pour ce faire, vous devez copier le lien vidéo que vous souhaitez télécharger, puis accédez à votre portail Web.

Là, il vous suffit de coller le lien et d’appuyer sur « Télécharger », choisissez où vous voulez que la vidéo soit enregistrée et c’est tout. Sans complications. Le meilleur de tous, c’est que Snaptik Il dispose également d’une application mobile totalement gratuite pour les appareils Android.

Experts PHP

Finalement, Experts PHP est une plateforme web où vous pouvez télécharger des vidéos de TikTok sans le filigrane ennuyeux et depuis PC, Android, iOS. Semblable aux options précédentes, vous ne devriez collez le lien de votre vidéo préférée, choisissez où vous voulez qu’il soit enregistré et téléchargez-le.

La chose la plus intéressante à propos de cette page est que (en plus d’être sûr), vous pouvez télécharger des vidéos à partir d’autres plates-formes ou des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Likee, Twitter et Vimeo complètement gratuit.

Maintenant que vous connaissez toutes ces options, vous pouvez télécharger toutes les vidéos de TikTok sans filigranes totalement facile et rapide de les partager où vous le souhaitez.

