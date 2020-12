Comment surmonter les installations au sol

Nous vous montrons en vidéo comment surmonter les Forging Facilities, le deuxième monde de Demon’s Souls pour PlayStation 5

Demon’s Souls est un jeu difficile, et nous le savons tous, d’où son charme. Maintenant que c’est le jeu de départ pour PlayStation 5, nombreux sont ceux qui ont osé entrer dans le monde que Miyazaki nous propose, mais rares sont ceux qui en sortent. Mais pour cela nous sommes coupables, et maintenant nous vous montrons comment surmonter les installations de dalle.

Le jeu vidéo Bluepoint a été un succès et très bien accueilli par la communauté Souler, car c’est une bouffée d’air frais et la renaissance des débuts d’une saga qui a grandement influencé l’environnement. Pour cette raison, avec l’arrivée de la nouvelle génération, elle est plus que jamais sur les lèvres, et c’est pour cette raison que nous voulons expliquer les détails de chaque domaine du jeu.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir comment procéder avec la zone. La chose la plus importante dans ce domaine sera de porter une arme avec une attaque lancinante ou des dégâts magiques. Le plus simple est de s’équiper du meshbreaker, obtenu dans le premier monde, et de l’utiliser contre les ennemis à moitié nus de la zone.

Ces ennemis sont assez faciles. Les plus gros problèmes vous seront donnés par les potelés qui rient, vous devrez donc être très prudent avec eux. Sinon, c’est un domaine simple dans lequel la chose la plus importante que vous ferez est de débloquer le forgeron le plus professionnel, mais il n’y a pas beaucoup de perte.

Concernant le boss, vous devrez tester vos réflexes pour esquiver ses attaques de feu et de toile d’araignée. Une fois que vous serez devant lui, le plus simple sera de tenir (avec le bouclier) ou de rouler l’attaque horizontale qu’il effectue, et de rester au centre lorsqu’il effectue l’attaque verticale, car cela ne nous endommagera pas et il sera très exposé. C’est là que nous attaquerons. C’est un faible patron de la magie, vous pouvez donc l’utiliser si vous voulez terminer rapidement.

Et tout cela est coupable. Nous vous rappelons que dans la section guides, vous pouvez trouver beaucoup de matériel de Demon’s Souls, ainsi que d’autres jeux. N’hésitez pas à le visiter!