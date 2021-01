Comment supprimer votre compte WhatsApp

Si vous vous éloignez le plus possible de Facebook, vous avez probablement déjà supprimé vos comptes Facebook et Instagram. Lisez ce qui suit pour savoir comment supprimer définitivement votre compte WhatsApp.

Que ce soit les dernières nouvelles sur les pratiques controversées de Facebook qui vous font envisager de supprimer l’entreprise de médias sociaux de votre vie, ou que vous y pensiez depuis un certain temps, il est facile de supprimer votre compte WhatsApp.

Contrairement à Instagram où vous devez supprimer votre compte depuis un Mac ou un PC, Facebook permet aux utilisateurs de supprimer leur compte WhatsApp directement depuis l’iOS ou l’application Android.

Avant de prendre votre décision, il est important de savoir que les étapes suivantes vous permettront de le faire :

Supprimez votre compte de WhatsApp.

Effacer l’historique de vos messages.

Vous effacer de tous vos groupes WhatsApp.

Supprimez votre sauvegarde Google Drive.

Comment supprimer définitivement votre compte WhatsApp

Ouvrez la WhatsApp sur votre iPhone ou autre smartphone Appuyez sur la verticale … dans le coin supérieur droit pour « Plus d’options ». Appuyez sur Paramètres → Compte → Supprimer compte Entrez votre numéro de téléphone complet, y compris le préfixe international Appuyez sur Supprimer mon compte

Voici quelques détails supplémentaires sur la suppression de votre compte WhatsApp du document d’assistance de l’entreprise :

Si vous supprimez votre compte :

Vous ne pouvez plus accéder à votre compte.

La suppression des données stockées dans les systèmes de sauvegarde peut prendre jusqu’à 90 jours. Vos informations ne sont pas accessibles sur WhatsApp pendant cette période.

Cela n’affecte pas les informations que les autres utilisateurs ont sur vous, comme leur copie des messages que vous leur avez envoyés.

Les copies de certains documents (par exemple, les enregistrements de journaux) peuvent rester dans notre base de données mais sont dissociées des identifiants personnels.

À des fins légales (par exemple, pour lutter contre la fraude et d’autres activités illégales), nous pouvons conserver vos informations. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la section « Droit et protection » de notre politique de confidentialité.

Vos informations personnelles partagées avec les autres sociétés Facebook seront également supprimées.