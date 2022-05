Partager

Voici comment supprimer les avis négatifs que vous avez laissés sur Google Maps.

Laisser des avis et des notes est un exercice sain lorsqu’il s’agit de Contribuez sur Google Maps pour informer les autres de nos expériences. De plus, ce faisant, nous pouvons obtenir des badges Google. Mais tous ne sont pas des avis positifs, les avis négatifs sont le résultat d’un service médiocre, d’un traitement inadéquat ou, pourquoi ne pas le dire, d’avoir écrit à chaud. Supprimer un avis négatif de Google Maps est facile, alors voici comment procéder.

Comment supprimer un avis négatif de Google Maps

Il vous faudra très peu de temps pour supprimer un avis inapproprié ou négatif de Google Maps, notez :

Sur votre ordinateur, accédez à Google Maps. S’il vous demande de vous connecter, entrez vos informations d’identification.

Dans la partie supérieure gauche vous verrez un symbole avec 3 bandes horizontales, c’est le Menu. Y accéder.

Vous devez maintenant cliquer sur « Vos contributions ».

Une fois que vous l’avez fait, allez dans « Avis ».

Vous verrez une liste de tous vos avis sur Google Maps, sélectionnez celui que vous allez supprimer.

Cliquez sur « Supprimer l’avis ». Cette option est irréversible et irréversible.

L’avis aurait été totalement supprimé.

Comme vous pouvez le constater, il suffit d’une minute pour éliminer les avis négatifs que vous avez laissés sur Google Maps.

Pourquoi supprimer un avis négatif de Google Maps ?

Il y a des moments où les critiques sont écrites à chaud, c’est une grosse erreur. Si on fait comme ça, nous ne sommes pas du tout objectifs et nous nous laisserons emporter par la colère d’une mauvaise expérience. Cela ne veut pas dire que les avis négatifs ne sont pas écrits, mais il vaut mieux prendre le temps d’écrire un avis éclairé.

Prendre le temps d’analyser la raison de cette mauvaise expérience que nous avons subie est l’une des meilleures idées pour rédiger des critiques fondées qui aident les autres utilisateurs. S’il s’agit d’un restaurant, réfléchissez à la raison pour laquelle cette situation s’est produite. Était-ce peut-être un fort pic d’afflux ? Le service était-il débordé ?

Donner l’occasion de réfléchir est le mieux que nous puissions faire pour être juste avec ce que nous écrivons. Si les décisions sont prises rapidement, nous laisserons de côté l’équité et nous nous laisserons emporter par les sentiments. Il est temps de réfléchir avant de s’asseoir pour écrire.

Soyez empathique lorsque vous rédigez un avis sur Google Maps

Il faut maintenant passer de l’autre côté. C’est peut-être vous qui avez reçu la critique négative, peut-être d’une manière pas tout à fait juste. Le client n’est pas entré pour évaluer la raison de cette situation, il n’a fait que des commentaires chauds, mais c’est votre entreprise qui prend le plus mal. Est-ce que ça fait du bien de recevoir une critique négative qui n’est pas tout à fait juste ?

C’est vrai, vous avez toujours le droit de répondre, mais s’ils ne nous laissent pas cette mauvaise critique, ce serait bien mieux pour nous. Par conséquent, vous pouvez également prendre un exemple et réfléchir à deux fois lors de la rédaction de vos critiques.

La modification d’un avis négatif sur Google Maps est possible

Vous voudrez peut-être qualifier un ancien avis négatif que vous avez laissé sur Google Maps il y a longtemps. Vous avez la possibilité de modifier celui que vous avez écrit, et cela se fait de la même manière que nous l’avons décrit précédemment. Seulement, lorsque vous arrivez à la liste « Vos Contributions », Vous devrez choisir l’option « Modifier » et non « Supprimer ». Alors vous pouvez peut-être équilibrer la balance et laisser une opinion plus juste.

Certes, ce ne sont pas de bons moments pour les affaires en général, mais demandez-vous si Ce que vous allez apporter à Google Maps mérite un temps de réflexion. Se donner, et donner aux autres, une nouvelle opportunité, a toujours des effets bénéfiques.

