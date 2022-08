Comment supprimer l’arrière-plan d’une image à l’aide de Telegram

Télégramme est l’une des plateformes les meilleures et les plus populaires pour messagerie instantanéecar il ne sert pas seulement à envoyer des messages, mais il est également possible de créer des canaux, des groupes massifs, d’ajouter des contacts sans avoir de numéro de téléphone et bien plus encore.

Pour couronner le tout, l’application comprend des bots avec de nombreuses fonctionnalités utiles comme la possibilité de supprimer le fond de votre image. Si tu veux savoir comment supprimer l’arrière-plan d’une image à l’aide d’un télégrammecontinue de lire…

Comment supprimer l’arrière-plan d’une photo rapidement, facilement et gratuitement sur Android

Vous pouvez donc supprimer l’arrière-plan d’une image à l’aide de Telegram

Télégramme il a beaucoup de bots et d’autres sont ajoutés à la liste quotidiennement. La fonction de ces bots varie selon les besoins de l’utilisateur.

De plus, il est possible de les utiliser en groupe, en canaux et individuellement, parmi eux il y en a un en particulier dont le nom est Suppresseur d’arrière-plan AI.

La fonction de ce bot est supprimer le fond d’une image que tu ais. Si vous souhaitez l’utiliser, suivez simplement ces étapes simples.

Ouvre Télégramme depuis votre appareil mobile Android.

depuis votre appareil mobile Android. Écrivez le mot dans le moteur de recherche Suppresseur d’arrière-plan AI .

. Plusieurs noms apparaîtront, cliquez sur la première option proposée par le système.

Dans la zone de discussion, appuyez sur l’option « Commencer » .

. Maintenant, joignez l’image dont vous avez besoin supprimer l’arrière-plan en appuyant sur l’icône trombone affichée en bas à gauche de l’écran.

en appuyant sur l’icône trombone affichée en bas à gauche de l’écran. Une fois l’image sélectionnée, continuez à toucher le mot « Envoyer ».

Cela ne prendra que quelques secondes au bot pour vous envoyer un image sans fond et en Format .PNGvous n’aurez qu’à placer l’image téléchargée dans le dossier des téléchargements de Telegram et c’est tout.

Il ne faut pas oublier qu’au moment de envoyer l’image il ne faut pas toucher à l’option « compresser l’image »il sera ainsi possible d’obtenir un meilleur résultat.

Et bien sûr ces étapes pour supprimer l’arrière-plan d’une image à l’aide de Telegram elles peuvent être effectuées à l’aide de votre appareil mobile ou de l’ordinateur, quel que soit le système d’exploitation.

Comme vous pouvez le voir, c’est une bonne alternative pour supprimer les arrière-plans indésirables d’une imagecependant, dans certains cas, surtout si l’image contient beaucoup de détails, le résultat n’est pas optimal.

De même, nous vous invitons à jeter un œil aux 8 meilleures applications pour supprimer l’arrière-plan des photos pour des résultats plus professionnels et de qualité.

