Comment supprimer Facebook : supprimez l’application et toutes vos données personnelles

Si vous ne souhaitez plus utiliser Facebook, vous saurez dans ce guide tout ce que vous devez faire pour supprimer votre compte et désinstaller définitivement l’application.

Facebook était le réseau social le plus populaire il y a quelques années, mais il est vrai que l’intérêt pour la plateforme de Mark Zuckerberg a diminué au fil des années. Par conséquent, il est possible que vous envisagez de quitter le réseau social et vous ne souhaitez pas que l’entreprise conserve vos données. Vous trouverez toutes les informations sur la façon de le faire dans ce guide dans lequel nous expliquons comment supprimer votre compte Facebook, toutes vos données personnelles et aussi l’application.

Lors de votre présence sur ce service numérique, la chose la plus normale est que vous ayez partagé des images personnelles et des informations sur vous-même que, naturellement, vous ne souhaitez pas continuer sur le réseau. Ensuite, vous rencontrerez Comment supprimer complètement votre présence sur Facebook, sans laisser de trace. De plus, nous expliquons également comment télécharger ce contenu personnel avant de supprimer votre compte pour ne pas le perdre.

Comment supprimer un compte Facebook

Facebook n’est plus le réseau social qu’il était, il est donc possible que vous souhaitiez arrêter de l’utiliser car il ne vous intéresse plus. Une option possible est supprimer tous vos messages facebook d’un seul coup, vos informations personnelles ne seront donc plus disponibles, mais votre compte existera toujours au cas où vous voudriez vous reconnecter.

L’autre option est supprimer votre compte facebook et, avec lui, tout le contenu personnel que vous avez partagé sur le réseau social pendant cette période. Avant d’effectuer ce processus, qui ne reviendra pas en arrière, vous pouvez choisir de télécharger un fichier avec toutes vos informations Facebook.

Comment télécharger vos informations depuis Facebook

Facebook vous permet de télécharger toutes vos informations dans un seul fichier dans lequel vous retrouverez toutes les publications et images que vous avez partagées sur le réseau social. Vous pouvez donc demander ces informations depuis votre mobile Android:

Ouvrez l’application et appuyez sur le bouton à trois lignes dans le coin supérieur gauche. Faites défiler vers le bas et entrez « Paramètres et confidentialité ». appuyez sur « Paramètre ». Recherchez la section « Vos informations » et appuyez sur « Téléchargez vos informations ».

Vous pouvez également télécharger toutes ces informations sur votre ordinateur, de cette façon vous vous assurerez de ne pas perdre de photos, de vidéos ou de textes lors de la suppression de votre compte. Alors peut faites-le depuis la version Web :

Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Entre en « Paramètres et confidentialité »puis dans « Paramètre ». Dans le menu de gauche, cliquez sur « Vos informations Facebook ». Entre en « Téléchargez vos informations ».

Maintenant oui, une fois que vous avez toutes vos informations Facebook en votre possession, il est temps d’aller plus loin. Oui vous envisagez d’utiliser à nouveau le compte à l’avenirtu peux choisir de l’éteindre. En revanche, si la décision est retentissante et que vous ne voulez plus rien savoir sur Facebook, la meilleure chose à faire est de Supprimer votre compte. Cette option est disponible aussi bien depuis l’application mobile que pour la version web sur ordinateur.

Supprimer le compte Facebook d’Android

Pour supprimer votre compte Facebook sur Android, il vous suffit d’ouvrir l’application de réseau social installée sur votre téléphone et de suivre ces étapes simples :

Appuyez sur le bouton à trois lignes dans le coin supérieur gauche. Faites défiler vers le bas et entrez « Paramètres et confidentialité ». appuyez sur « Paramètre ». Accéder à la rubrique « Informations personnelles et de compte ». Entre en « Propriété et contrôle du compte ». appuyez sur « Désactivation et suppression ». Cochez la case « Supprimer le compte » et appuyez sur « Continuez avec la suppression du compte. »

Supprimer le compte Facebook de votre ordinateur

Si vous faites partie de ceux qui utilisent Facebook depuis l’ordinateur, vous devez savoir que dans cette version, vous pouvez également procéder facilement à la suppression de votre compte personnel. Dans ce cas, les étapes à suivre sont les suivantes :

Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Allez dans « Paramètres et confidentialité », puis dans « Paramètre ». Dans le menu de gauche, cliquez sur « Vos informations Facebook ». Cliquez sur le bouton « Afficher » à droite de « Désactivation et suppression ». Cochez la case « Supprimer le compte » et appuyez sur « Continuer avec la suppression du compte ».

Comment désinstaller l’application Facebook du mobile et du PC

Si vous avez suivi les étapes expliquées ci-dessus, vous aurez déjà réussi : récupérez toutes les informations que vous avez téléchargées sur Facebook et supprimez définitivement votre compte. Maintenant, pour dire adieu pour toujours au réseau social, vous devez mettre le point final en désinstallant l’application depuis votre smartphone Android et le programme depuis votre ordinateur Windows.

Dans le cas d’Android, il vous suffit de chercher l’icone facebook dans le menu des applications de votre mobile. Appuyez quelques secondes dessus, appuyez sur « Informations sur la candidature » et appuyez sur le bouton « Désinstaller » afin que l’application soit supprimée de votre terminal.

Au lieu de cela, si vous souhaitez désinstaller l’application Facebook de votre ordinateur Windows, vous pouvez entrez « Paramètres »> « Applications » pour rechercher l’application Facebook et, bien sûr, cliquez sur le bouton « Désinstaller ». De cette façon, il n’y aura plus de trace de Facebook sur votre mobile ou sur votre ordinateur, et vous saurez que vos données ont également disparu du réseau social.

