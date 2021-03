Supprimez facilement et en quelques instants toutes les applications que vous avez sur votre Chromebook.

Les Chromebooks ne sont pas des appareils qui se distinguent par une grande quantité de stockage. Pour cette raison, il est conseillé de supprimer les applications que vous n’utilisez pas pour avoir toujours la plus grande quantité d’espace disponible. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment supprimer des applications sur Chromebook en moins d’une minute.

Un Chromebook fonctionne-t-il mieux qu’un MacBook Air?

Pour supprimer les applications une fois pour toutes, vous pouvez désinstallez-les du tiroir d’applications ou via le Google Play Store. Le processus est différent selon la méthode que vous choisissez, mais le résultat final est exactement le même. Nous vous guiderons à travers les deux chemins dans ce guide spécial.

Comment supprimer des applications sur les Chromebooks du tiroir d’applications

Ensuite, nous expliquerons comment supprimer des applications sur les Chromebooks accédant à partir du tiroir d’applications. Jetez un œil à chacune des étapes et vous vous rendrez compte à quel point c’est facile à traiter.

Clique sur le icône circulaire dans le coin inférieur gauche depuis votre Chromebook.

depuis votre Chromebook. Cliquez sur la flèche vers le haut pour voir la liste des applications que vous avez installées sur votre appareil.

pour voir la liste des applications que vous avez installées sur votre appareil. Rechercher dans l’appli que vous souhaitez supprimer dans toute la liste

que vous souhaitez supprimer dans toute la liste Cliquez sur l’application en question et sélectionnez « Désinstaller » .

. Cliquer sur « Désinstaller » à nouveau lorsque la fenêtre apparaît et que vous êtes prêt à partir.

C’est fait! Si vous avez terminé toutes les étapes à la lettre, à ce stade, vous aurez désinstallé tout outil que vous souhaitez supprimer complètement de votre Chromebook. Comme vous pouvez sûrement le voir, il s’agit de un processus trop simple que vous devez faire pour supprimer une application sur ces types d’appareils.

Si au contraire vous avez besoin d’outils à installer sur votre appareil, mieux vaut jeter un œil à cet article avec les meilleures applications pour travailler sur Chromebook. Ils vous aideront à être plus utile et plus agile à tout moment.

Comment désinstaller des applications sur les Chromebooks via le Play Store

Si tu veux désinstaller des applications de votre Chromebook via le Play Store, alors le processus que vous devez suivre est celui ci-dessous.

Lancez l’application Google Play Store sur votre Chromebook.

sur votre Chromebook. Cliquez sur l’icône dans le coin supérieur gauche (celui avec les trois lignes verticales).

(celui avec les trois lignes verticales). Cliquez sur l’option « Mes applications et jeux » .

. Sélectionnez l’onglet « Installée » en haut.

en haut. Trouvez l’application que vous souhaitez désinstaller et cliquez dessus.

et cliquez dessus. Cliquez sur le bouton « Désinstaller ».

Pour confirmer votre sélection, cliquez sans crainte là où il est dit « Accepter ».

Là vous allez! C’est l’autre méthode que vous pouvez utiliser pour désinstaller les applications que vous avez sur votre Chromebook et que vous ne souhaitez plus jamais utiliser. Quel que soit l’itinéraire que vous choisissez, les deux sont très faciles et ils vous permettent de supprimer des applications sans problème.

Les nouvelles qu’Android 11 apportera à votre Chromebook

D’autre part, nous vous invitons à voir ce tutoriel qui vous apprend à voir quelle application ou quel site Web consomme le plus de batterie sur votre Chromebook. En outre, vous devriez également consulter cet article qui explique clairement les raisons pour lesquelles vous devez utiliser un Chromebook comme ordinateur personnel au quotidien.

Rubriques connexes: Applications, Google

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂