Comment Stranger Things Saison 4 Villain s’est inspiré de Game of Thrones Big Bad

Hawkins, Indiana a été terrorisé par toutes sortes de créatures depuis que Will Byers a été emmené dans le « Upside Down ». De Demogorgons à Mind Flayer en passant par divers autres monstres lovecraftiens, la mise a été augmentée à chaque tranche suivante de Choses étranges. La saison quatre n’est pas différente, car un nouveau grand méchant tourmente et assassine les enfants de Hawkins de manière horrible. Comme inventé par Dustin Henderson, Vecna ​​s’est avéré être une force imposante pour le Choses étranges équipage à affronter. Ce qui rend la créature encore plus terrifiante, c’est qu’il s’agit du premier ennemi humanoïde à avoir été l’antagoniste principal de la série. Les anciens habitants de Upside Down ont été créés avec VFX, mais Vecna ​​est un travail impressionnant de prothèses et d’effets pratiques, qui donne au personnage une présence inquiétante et inquiétante chaque fois qu’il est à l’écran.

Lors du développement du principal antagoniste de la saison quatre, les Duffer Brothers voulaient avoir un monstre qui marche et qui parle qui pourrait briser psychologiquement ses victimes avant de tuer. Pour ce faire, le magicien des prothèses Barrie Gower a été amené à concevoir Vecna. Dans une récente interview avec Variety, Gower a rappelé que les Duffers étaient venus vers lui et sa société BGFX en raison de leur travail sur un autre méchant de la télévision :

« Avec la saison quatre, ils recherchaient un nouveau grand méchant emblématique. Ils ont décidé qu’ils voulaient leur propre version du roi de la nuit, une figure emblématique, et ils se sont dit: » Eh bien, pourquoi ne pas simplement contacter les gars qui ont fait le Roi de la nuit ?' »

Le processus de maquillage a aidé l’acteur de Vecna ​​à plonger profondément dans son personnage

Les Duffer Brothers voulaient tout mettre en œuvre pour la saison quatre de Choses étranges, et leur investissement a porté ses fruits compte tenu de la qualité des prothèses et du maquillage de Vecna. Il aurait fallu plus de sept heures pour appliquer la tenue complète de Vecna ​​à l’acteur Jamie Campbell Bower, ce qui, comme il l’a dit à Variety, a fini par l’aider à mieux comprendre l’état d’esprit du monstre :

« Je suis venu dans le personnage, portant le personnage, donc je suis assis dans la chaise de maquillage très immobile, sans vraiment parler à personne. La musique est d’une grande aide pour moi. J’avais quelques disques que je tournais constamment en boucle comme J’avais construit le personnage que j’avais de toute façon, donc il y avait cette sorte de subconscient qui se dégageait. »

Comme révélé dans « Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab », Vecna ​​est en fait Henry Creel, le fils de Victor Creel de Robert Englund, et est également le premier enfant qui a été expérimenté par le Dr Martin Brenner. Bower a non seulement la chance de jouer le monstrueux Vecna, mais aussi d’étoffer la trame de fond du personnage à travers diverses scènes de flashback avec Eleven. En conséquence, le méchant principal de la saison quatre a beaucoup plus de profondeur que les précédents monstres CGI qui ont principalement servi d’antagonistes pour les trois premiers. Choses étranges saisons. Vecna ​​a déjà rassemblé un nombre impressionnant de corps, et nous devrons attendre jusqu’en juillet pour voir si Eleven et le reste de sa famille Hawkins peuvent éliminer la dernière menace de Upside Down.