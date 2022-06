Comment Stranger Things a fini par monter cette colline en tant que chanson de Max

Attention: les spoilers majeurs de Stranger Things nous attendent …

Choses étranges La superviseure musicale Nora Felder a révélé comment elle en était venue à choisir « Running Up That Hill » de Kate Bush pour l’un des moments musicaux les plus marquants de l’histoire de la télévision.

Le classique des années 80 est utilisé tout au long de la série et sauve finalement Max Mayfield (Sadie Sink) des griffes du méchant Vecna. Jetez un oeil ci-dessous:

Et depuis la sortie de la nouvelle saison sur Netflix, les téléspectateurs sont devenus obsédés par la chanson de 1985 ce beaucoup, il a vu une augmentation de 8 700% du streaming sur Spotify, a dépassé tous les classements et est devenu le plus grand moment Shazam’d d’une série télévisée cette année.

Dans une nouvelle interview, Felder a expliqué comment les Duffer Brothers lui avaient demandé de trouver une chanson qui résonnait avec les « sentiments complexes » de Max.

Elle a déclaré à Variety : « Cela m’a immédiatement frappé avec ses accords profonds du lien possible avec les luttes émotionnelles de Max et a pris plus d’importance alors que la chanson de Bush marinait dans ma conscience. »

Discutant de l’importance des paroles de Bush dans l’histoire de Max, Nora a ajouté : « Les paroles de Kate Bush peuvent signifier des choses très différentes pour différentes personnes.

Le classique de 1985 de Kate Bush est au cœur de l’histoire de Max Mayfield cette saison. Crédit : Netflix

« Face à l’isolement douloureux de Max et à son aliénation des autres, un » accord avec Dieu « pourrait refléter de manière déchirante la conviction implicite de Max que seul un miracle de compréhension improbable et une démonstration de soutien pourraient l’aider à gravir les collines de la vie devant elle.

« Dans la situation de Max, le besoin d’un » accord avec Dieu « peut peut-être être métaphoriquement compris comme un cri d’amour désespéré – pour manifester la compréhension et le soutien extraordinaires dont Max avait besoin tout en se sentant si douloureusement seul. »

La superviseure musicale, qui a été nominée pour trois Emmy Awards pour son travail sur Choses étrangesa ajouté que pendant longtemps, le script disait simplement « chanson TBD Max » alors qu’elle travaillait pour obtenir les droits sur le tube.

Felder a ajouté que le processus d’obtention de l’approbation de Kate avait commencé avant la pandémie et, dans le but de convaincre la chanteuse, qui «n’approuve généralement pas» l’utilisation de sa discographie, elle et son coordinateur des autorisations ont créé des «descriptions de scène élaborées» pour envoyer à Kate et son équipe pour savoir comment la chanson serait utilisée.

L’utilisation de la chanson a contribué à créer l’un des moments cinématographiques les plus appréciés sur Netflix. Crédit : Netflix

La responsable musicale de Sony, Wende Crowley, a expliqué: « Kate Bush est sélective lorsqu’il s’agit d’autoriser sa musique et à cause de cela, nous nous sommes assurés d’obtenir des pages de script et des images pour qu’elle puisse les revoir afin qu’elle puisse voir exactement comment la chanson serait utilisée. »

Heureusement, Kate a accepté de laisser Choses étranges utiliser sa chanson, et elle a même admis qu’elle était une grande fan de la série.