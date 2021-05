Comment Stan Lee a réalisé le souhait d’Arnold Schwarzenegger pour le flic à la maternelle 2

Il est difficile de croire qu’Arnold Schwarzenegger, peut-être la plus grande star de cinéma d’action de tous les temps, n’a pas encore joué de super-héros. Mais le Terminator star fournit la voix pour un dans Le jardin d’enfants des super-héros de Stan Lee, une nouvelle série de streaming où Schwarzenegger joue le rôle d’un super-héros à la retraite devenu enseignant. Dans une interview avec Jimmy Kimmel, Schwarzenegger a révélé que le rôle avait été spécialement conçu pour lui par Stan Lee comme une suite non officielle de Flic de la maternelle.

« Stan et moi parlions de créer une sorte de personnage de super-héros pour moi et de faire une émission d’animation. Il m’a dit, » quel est ton plus grand souhait? » Et j’ai dit, ‘faire une suite à Flic de la maternelle, [to which Lee replied] nous devrions l’appeler Maternelle de super-héros. «

Maternelle de super-héros suit l’histoire d’un homme nommé Arnold Armstrong, exprimé par Arnold Schwarzenegger, qui était autrefois le plus grand super-héros du monde, Captain Fantastic. Une bataille décisive contre l’infâme Dr. Superior a laissé Armstrong impuissant, tandis que le même événement a inondé un groupe de tout-petits de particules d’énergie qui leur ont donné des super pouvoirs.

Désormais, Armstrong doit assumer le rôle de son enseignant et leur apprendre à utiliser non seulement leurs pouvoirs de manière responsable, mais aussi la valeur du travail d’équipe, de la santé et de la diversité. Malheureusement, le Dr Superior a ouvert sa propre école à travers la ville en tant que directeur Danforth de l’Académie pour les enfants supérieurs, et l’académie rivale se met souvent en travers du chemin d’Armstrong et de ses super tout-petits alors qu’ils tentent de sauver la situation.

Superhero Kindergarten semble déjà être un grand succès, avec le début de ses deux premiers épisodes le vendredi 23 avril, rassemblant une audience rapportée de plus de deux millions. Andy Heyward, président-directeur général de Genius Brands, la société qui coproduit l’émission, a publié une déclaration saluant la forte performance initiale de la série.

« En règle générale, le lancement d’une nouvelle série pour enfants prend du temps à gagner du terrain auprès du public; cependant, nous avons été époustouflés par le nombre de téléspectateurs extraordinaire et immédiat et les commentaires positifs avec plus de deux millions de vues le premier week-end! Cela bat tous les records pour nous sur la chaîne et va au-delà de nos attentes les plus folles pour le début du week-end de la série. Dans le nouveau monde du streaming multimédia, il est difficile de comparer des pommes et des oranges, mais si Superhero Kindergarten était un long métrage, nous ferions des roues de charrette avec ce « week-end d’ouverture » box-office.' »

Alors que les fans ont peut-être raté l’occasion de voir Schwarzenegger jouer Superman ou Thor à son apogée, il est clair que l’acteur a beaucoup de passion pour son interprétation de Captain Fantastic. Selon Heyward, le Stan Lee série est sûr d’être un succès auprès des enfants et des adultes.

«Arnold a été incroyable avec sa passion et son dévouement au développement et à la production de la série. Travaillant en étroite collaboration avec le réalisateur de comédie emblématique John Landis, Arnold a enrichi chaque lecture de ligne. Les deux ensemble étaient magiques dans la cabine d’enregistrement, et jamais réglé pour rien de moins que l’excellence. L’émission regorge de clins d’œil à la caméra et de joyaux, que les adultes dévoreront autant que les enfants. Nous savons que le jeune public et ses parents continueront à découvrir cette série spéciale dans les mois et les années à venir. «

Réalisateur par John Landis et écrit par Steven Banks, Le jardin d’enfants des super-héros de Stan Lee étoiles Arnold Schwarzenegger. De nouveaux épisodes sont diffusés tous les vendredis sur Kartoon Channel. Les commentaires de Schwarzenegger sont venus de Jimmy Kimmel Live. Les commentaires de Heyward arrivent de ComicBook.com.

Sujets: Flic à la maternelle 2, Flic à la maternelle,