Comment Sony a caché Tobey Maguire et Andrew Garfield sur le tournage de Spider-Man 3

La réponse est venue et le public s’est déchaîné ! Le SpiderVerse est devenu réalité en Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Oui, les versions du wall-crawler antérieures à celle de Tom Holland, interprété par Tobey Maguire et Andrew Garfield, semblait donner un coup de main au caractère du Univers cinématographique Marvel dans sa confrontation contre le Bouffon Vert, Octopus, Electro, Sandman et le Lézard.

Ned, utilisant la magie du docteur Strange, a tenté de communiquer avec Pierre Parker mais avec le multivers déjà ouvert, les versions du personnage d’autres réalités ont répondu. C’est ainsi que la rencontre entre les wall-crawlers a finalement eu lieu sur grand écran. L’interaction des héros était pleine d’humour, d’action et de sentiment. Mais… comment est-ce que Sony garder le secret en cette ère de spoilers ?

Comment ils ont caché Tobey Maguire et Andrew Garfield sur le tournage de Spider-Man 3

Les acteurs ont apparemment utilisé une méthode similaire à celle de Samuel L. Jackson la première fois qu’il a joué Nick Fury : Il n’était pas permis d’utiliser les noms des acteurs ni dans les appels téléphoniques ni dans les loges. Réserve maximale !

De cette façon, Sony a réussi à maintenir le « Le pire secret de l’histoire du cinéma ». Parce que? Des milliers de fans étaient sûrs que Tobey Maguire et Andrew Garfield figurerait dans la troisième tranche de Homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel. Cela n’a pas diminué la ferveur qui a suscité chez le public du monde entier qui a organisé une fête dans chaque théâtre où le film a été vu.

La vérité est que les efforts du producteur pour cacher la rencontre des Spidey ont été couronnés de succès. Alors que beaucoup soupçonnaient cette rencontre, en particulier compte tenu de l’apparition de méchants de films précédents dans le MCU actuel, il n’y avait aucune certitude absolue même si les instincts indiquaient que le SpiderVerse allait se produire. Cela a été débattu pendant des mois et une fois que le grand écran a trouvé les héros ensemble, tout était fou. !! Toutes nos félicitations!!

