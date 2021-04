Comment signer des documents sur votre mobile sans les imprimer

Vous n’avez pas besoin d’une imprimante pour pouvoir signer vos documents: vous pouvez donc le faire directement depuis votre mobile.

Et vous savez comment numériser des documents et ouvrir ou modifier des fichiers PDF avec votre mobile. Mais, Et si vous devez signer un document? Heureusement, vous n’avez pas besoin d’avoir une imprimante à la maison pour cela.

C’est possible signer des documents depuis votre mobile facilement et rapidement, et pour cela, il vous suffit de télécharger un application gratuite sur votre smartphone.

1. Installez DocuSign sur votre mobile

Bien qu’il existe de nombreux applications pour signer des documents avec votre mobile, dans ce cas, nous avons choisi l’un des plus populaires qui existent aujourd’hui: DocuSign.

C’est un application gratuite disponible sur Android et iOS, vous pouvez donc l’utiliser pour signer des documents sur votre mobile ou tablette Android, ainsi que dans votre iPhone ou iPad.

Si vous ne souhaitez pas utiliser DocuSign pour une raison quelconque, vous pouvez toujours vous tourner vers des applications alternatives comme Adobe Fill And Sign, SignEasy ou JetSing, entre autres.

2. Ouvrez l’application et créez votre signature

Après avoir ouvert l’application e connectez-vous à votre compte ou créez-en un nouveau, il est temps de créer la signature que vous utiliserez dans les documents.

L’application elle-même vous montrera un avis qui vous dira comment créer votre signature. Acceptez simplement, et dans le écran de dessin, utilisez votre doigt pour dessiner la signature sur l’écran. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur «enregistrer».

3. Choisissez le document que vous souhaitez signer

Maintenant, il est temps de ouvrir le document PDF que vous souhaitez signer avec votre mobile. Pour ce faire, revenez à l’écran d’accueil de DocuSign et appuyez sur le icône « + » à l’intérieur du cercle jaune au milieu de l’écran. Choisissez ensuite la source à partir de laquelle vous souhaitez sélectionner le fichier (la galerie, le gestionnaire de fichiers, Google Drive ou la bibliothèque de documents DocuSign).

Il convient de mentionner que, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter plusieurs fichiers à signer. Si ce n’est pas nécessaire, lorsque vous avez sélectionné le fichier, appuyez sur le bouton « Suivant » en bas à droite.

Ensuite, vous devrez choisir qui doit signer le document. Si vous avez seulement besoin d’ajouter votre signature, appuyez sur « Moi ». Sinon, vous pouvez choisir l’une des deux autres options, pour ajouter des espaces que d’autres personnes devront remplir avec leur signature via l’application installée sur leurs téléphones portables.

4. Signez votre document et enregistrez-le ou envoyez-le à quelqu’un d’autre

Une fois le fichier ouvert, il vous suffit de touchez sur l’écran du mobile dans le trou où vous souhaitez ajouter votre signature, et dans le menu qui apparaîtra, sélectionnez l’option «Signature».

Il est à noter que l’application donne également la possibilité de ajouter d’autres champstels que les initiales, la date de signature, le nom, la société, le titre, la case à cocher ou le texte personnalisé.

Après avoir ajouté la signature, vous pouvez faites-le glisser et déplacez-le sur l’écran jusqu’au point souhaité. Vous pouvez également le redimensionner ou le faire pivoter.

Pour terminer, appuyez sur le bouton « Démarrer » dans le coin inférieur droit de l’écran. Le fichier sera enregistré et vous serez dirigé vers une fenêtre où ils apparaîtront tous les fichiers que vous avez signés jusqu’à présent.

Si ce que tu veux c’est télécharger un fichier signé, ou alors partagez-le avec quelqu’un d’autre, tu n’as qu’à faire un long appui dessus, et touchez le bouton «partager» qui apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran. De là, vous pouvez choisir à qui l’envoyer, ou enregistrez-le sur un lecteur cloud comme Google Drive ou Dropbox pour accéder au document plus tard.

Rubriques connexes: Applications

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂