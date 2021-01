Comment signaler les copains de corail »wiki utile Fortnite Chapitre 2 | Saison 5

Cette quête est la plus étrange des quêtes de la semaine 6; cela n’implique pas de faire sauter des poissons, des bateaux ou même de les attraper! C’est vraiment apprivoisé par rapport au reste des défis!

Comment signaler les copains de corail

Pour signaler les Coral Buddies à Fortnite, vous devez vous rendre au château de corail. Dans cette zone, il y a trois coquilles avec lesquelles vous devez interagir pour signaler les Coral Buddies. C’est tout ce que vous avez à faire, ouvrez ces trois coquilles et la quête est terminée!

La première chose à faire est de tomber ou de vous diriger vers le château de corail; cependant, vous n’avez pas besoin d’entrer dans le château lui-même. C’est la zone autour du château qui est la plus importante. Autour de la zone se trouvent trois coquilles avec lesquelles vous devez interagir, c’est-à-dire l’ouvrir. Faites cela avec les trois et c’est fait! Deux des obus sont situés au sud et un au nord.

Le premier obus est situé au nord-est du château, situé à côté d’un rocher géant. C’est assez difficile à rater sans le chercher essentiellement!

La deuxième coquille est près de la cascade, au sud-ouest du château de corail. Celui-ci est simple à trouver car il se trouve à côté d’un gros morceau de corail rose et près de l’eau face à la cascade à l’ouest.

La troisième coquille est également à côté de l’eau, mais cette fois, la coquille fait face à la cascade sud, au sud-est du château de corail.

