Comment Signal et Telegram gagnent (sans vos données)

Télégramme et signal sont définitivement deux des applications du moment: ces jours-ci, des millions d’utilisateurs les téléchargent avec l’intention de les remplacer pour WhatsApp, qui ces derniers jours a anticipé un changement dans la façon dont il traitera certaines données générées par ses utilisateurs. Les changements annoncés ne couvrent pas réellement tous les aspects de Whatsapp, mais ils ont mis l’accent sur un aspect de la plateforme qui n’a pas encore été pris en compte: Facebook l’utilisera pour gagner de l’argent grâce aux données d’abonnés – les conserver, les transformer et les utiliser comme matière première précieuse pour mettre en relation les entreprises payantes avec des clients potentiels. En revanche, Telegram et Signal déclarent ne pas s’intéresser aux données des utilisateurs et se baser sur des modèles commerciaux différents.

Comment Telegram gagne

La plateforme de messagerie de Pavel Durov se maintient actuellement grâce aux investissements privés de son fondateur, qui, après avoir créé le Facebook russe Vkontakte, dispose de beaucoup de liquidités. Maintenant que l’application a atteint le chiffre de 500 millions d’utilisateurs actifs, elle se tournera bientôt vers des sources de revenus externes, dont Durov lui-même a parlé pour le moment de manière hypothétique. L’une des possibilités est publicités dans les canaux – les salles dans lesquelles un seul auteur diffuse des messages et des mises à jour au public qui souhaite participer; une autre alternative sont les paquets de autocollants payés dont les auteurs recevront toujours un pourcentage majoritaire du produit. Le point central restera cependant le respect de la vie privée: les publicités diffusées ne seront en fait pas calibrées à partir des données des utilisateurs.

Comment Signal gagne de l’argent

Pour Signal, la situation est différente: l’application est maintenue grâce à l’afflux d’argent provenant de la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif cofondée par le fondateur de WhatsApp, Brian Acton. Le but de la fondation est précisément de soutenir, d’améliorer et d’étendre la mission de Signal, qui est de rendre les communications privées accessibles à tous et disponibles partout. Basé sur dons externes, Signal n’a pas de véritable business model: il ne nécessite pas le paiement de frais mensuels ni ne collecte aucun type de données auprès des utilisateurs.