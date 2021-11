Comment s’est passée l’audition d’Aimee Lou Wood pour Sex Education

Ça ne fait aucun doute que Éducation sexuelle C’est l’un des grands paris de Netflix. La série est l’une des rares à avoir réussi à capturer la sexualité des adolescents sans la montrer comme un tabou. Avec Asa Butterfield et Emma Mackey est l’une des fictions les plus acclamées par le public et, le 17 septembre, elle a lancé sa troisième saison qui a déjà été confirmée ne sera pas la dernière.

Cependant, un tiers des Éducation sexuelle il a été l’un des plus regardés et commentés en raison des sujets qu’il traitait. A cette occasion, ils ont exploré non seulement la sexualité, mais aussi la discrimination envers les personnes qui se perçoivent comme non binaires et les conséquences des abus. Et, qui a joué dans ce sentiment était Aimee Lou Wood.

L’actrice, pendant toutes les saisons de Éducation sexuelle, a donné vie à Aimee Gibbs, l’une des meilleures amies de Maeve et l’un des personnages les plus emblématiques de la série. Avec son innocence, son charisme et sa bonne humeur, elle est forcée de faire face à la dureté des abus. Cependant, malgré le fait que ce personnage soit l’un des plus aimés, la vérité est que l’interprète voulait se faire passer pour un autre membre de l’histoire.

C’est que, selon elle-même avoué dans une interview, avant de recevoir les scripts d’Aimee, elle a lu celui de Lily. « J’ai réussi cette audition qui était pour Lily, tout ce que j’ai vu c’était ses côtés donc je n’ai pas lu le reste du script. Je pensais que c’était hilarant et le spectacle était incroyable pour moi. Puis mon amie, en raison de son travail à l’époque, a lu les scripts et m’a demandé pourquoi je n’avais pas choisi Aimee« , mentionné.

Et puis l’actrice a déclaré : « C’est après la troisième audition qu’ils m’ont dit que je n’allais pas sortir comme je le voulais avec Lily et j’allais bien, mais c’était triste parce que j’aimais vraiment la série et c’était la première chose depuis si longtemps que ça m’a vraiment excité”. Bien que, malgré ses premières pensées, la production lui ait rapidement demandé de postuler pour le rôle pour lequel elle avait été choisie.

« Puis ils ont dit : pouvez-vous venir demain avec le personnage d’Aimee ? Et je me suis souvenu que mon ami l’avait dit. J’ai beaucoup ri parce que certaines des choses dans ce script étaient des choses textuelles que j’ai dites dans ma vie», a clôturé l’actrice surprenante par les similitudes qu’elle a avec son personnage de Éducation sexuelle.

