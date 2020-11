Comment s’est déroulé le premier tournoi européen Call of Duty Cold War (que nous avons gagné)

Regardons les choses en face tout de suite: nous avons gagné, mais pas grâce à nous. Pour le lancement de Call of Duty: Black Ops Cold War (que je pense que vous pouvez également remporter la plus longue médaille de titre de la série) Activision a organisé le premier tournoi européen à jouer sur le nouveau chapitre et le premier tournoi européen à être joué. PlayStation 5. Du moins du côté des joueurs: j’ai par exemple utilisé la nouvelle console Sony, tout comme mes coéquipiers Ciro Immobile (footballeur Lazio, pour ceux qui vivaient sur une autre planète comme moi) et le streamer JRohn. D’autres, comme Velox et Beba, utilisaient PlayStation 4. En tout cas, nous avons gagné. Je l’ai déjà dit? Désolé, je vais le répéter plusieurs fois.

10 équipes, 18 matchs, groupes italiens. Chaque équipe était composée d’un mélange précis de personnages: deux streamers, deux journalistes, un VIP et un sportif / footballeur. Dans notre cas, l’équipe était composée de Velox et JRohn (les streamers), Marco Paretti et Roberto Buffa (les journalistes), Beba (le chanteur) et Ciro Immobile (le joueur de football). Une équipe composée au hasard et tout aussi désinvolte a fini par être la plus forte de la soirée. Non seulement parce que Velox et JRohn sont deux des meilleurs joueurs de Call of Duty actuellement actifs en Italie, mais aussi parce que le Mysterious Organizer (je l’appellerai ainsi parce que je ne sais pas s’il est un personnage d’Activision ou de Melagodo, qui a diffusé le tournoi en streaming) ne savait pas qu’au cours des 12 derniers mois, j’ai passé 165 heures de mon temps libre (lire: lockdown) sur Modern Warfare et Warzone, tout comme il ne savait probablement pas que Ciro Immobile, sur le positionnement de sa PlayStation 5, il y avait tant d’ironie ( qui alors ne dépend pas de lui mais du design quelque peu déroutant de la console), il s’entend très bien pad en main. Et donc l’équipe que le Mysterious Organizer a mis en place s’est transformée en une petite explosion alchimique réussie.

Ok, arrête de parler de nous. Dans les autres équipes, en dehors des streamers et des joueurs pro célèbres tels que Gabbo, Blurs, Stormy, Delux et Kurolily, nous avons rencontré des personnalités telles que Rovazzi (témoignage du jeu), Salvatore Esposito, Shade, MadMan, Emis Killa et Jake la Furia. Et aussi les footballeurs aiment Gollini, Nainggolan, Simeone et Zappacosta. Évidemment, dans le cas des VIP, la compétence était un joker: notre groupe, avec Immobile, s’est bien passé, tandis que dans certains cas, nous avons entendu des questions comme « y a-t-il une fonction à exécuter? » ce qui n’a certainement pas révélé de familiarité avec le jeu. Ou avec la série. Ou avec les jeux vidéo en général. Bref, grâce à l’extraction mystérieuse de l’organisateur mystérieux, notre équipe est automatiquement devenue celle à battre avant même d’ouvrir le serveur Discord où les équipes se sont organisées pour toute la soirée.

Le premier jeu a commencé à 20h avec l’objectif utopique de tout finir à 12h. Maintenant, ici l’Organisateur Mystérieux doit aussi avoir mis la main sur la gestion du temps, qui a probablement été conçue dans un univers parallèle où une minute a 120 secondes. . Les 10 équipes ont dû s’affronter dans deux matchs différents: d’abord un jeu de station, puis un avec le nouveau mode Escorte Vip, où vous devez amener un joueur au tirage au sort en totalisant 4 victoires avant l’équipe adverse, sans réapparition. Cela signifie 18 parties au total à jouer pour deux modes qui nécessitent au moins 10 minutes chacun (essentiellement 3 heures) plus l’organisation chaotique entre Discord, le lobby du jeu et attendre que les autres équipes terminent leurs parties. Maintenant, clairement à 23 heures jeudi soir, nous étions tous encore dans le troisième match, avec six autres matchs à jouer (pour un total de 12 matchs à jouer). Impossible, donc à 23h30 il a été décidé de terminer le tournoi en ne jouant que les deux derniers matchs de la station. Ou plutôt, l’Organisateur Mystérieux entre dans le serveur Discord en proposant le mode Escorte VIP, mais la quantité d’insultes qui l’ont frappé comme celles d’un scientifique lors d’un rassemblement de négationnistes le convainc de renoncer et de demander à l’Organisateur Mystérieux Suprême de changer Station. Proposition acceptée, étant donné que, semble-t-il, chaque groupe Discord est devenu le carré du déni susmentionné. Il se termine donc au maximum à minuit. Ce n’est pas (seulement) la volonté de s’endormir: à ce moment-là, les serveurs ouverts au public et les problèmes techniques sont au coin de la rue. Ce n’est pas une situation idéale pour montrer si vous avez tous les streamers les plus chauds du pays connectés à ce jeu en ce moment.

À ce stade, cependant, la situation était déjà un bain de sang. Les matchs de la Team Velox (la nôtre) sont la reproduction à l’échelle de la machine de guerre Blitzkrieg: Velox et JRohn nettoient les couloirs, tandis que moi, Ciro, Beba et Roberto conquièrent les stations ou extrayons le VIP. Tout fonctionne parfaitement également grâce à la capacité des deux streamers de organiser l’équipe bien que n’ayant jamais joué avec nous, une compétence qui, en passant en revue les rapports directs des autres joueurs le lendemain, ne semble pas avoir été reproduite dans les autres équipes. En cela, vraiment, GG à eux deux.

La seule fois où cette avance inexorable rencontre un accroc, c’est contre l’équipe de Kurolily, qui à la fin d’une intense session VIP Escort parvient à remporter une victoire. Bien, mais pas assez: le tournoi se termine avec 10 points en notre faveur et un total de 513 tués. Mais maintenant il est tard: minuit et vingt minutes, juste assez longtemps pour regarder une dernière bande-annonce et échapper à chacun dans son propre live sur Twitch (les streamers, moi au lit). Et le prix? Bho, personne n’en parle. À un moment donné, quelqu’un fait le tour du chat pour dire 50 000 euros. Un canular, bien sûr, nous avons tout simplement gagné la gloire. J’éteins la PS5, ferme le site du nouveau concessionnaire moto et me couche. Le lendemain commence un nouveau chapitre de Call of Duty.