Comment s’est créé l’univers de The power of the dog : « L’Occident n’est pas que le cliché hollywoodien »

Carrière de chef décorateur Grant Major dans le monde du cinéma a connu un tournant lorsqu’il a croisé le chemin de celui de Pierre Jackson. Avec le réalisateur, il était dans le film qui a présenté au monde Kate Winslet, Créatures célesteset quelque temps plus tard ce sera à son tour de faire la trilogie de Le Seigneur des Anneauxpour lequel il a remporté un oscar pour la meilleure direction artistique. Maintenant, il est sur le point de ressentir à nouveau ce que cela fait d’être considéré comme l’un des meilleurs au monde dans cette branche de l’art, grâce à ce qui a été fait en Le pouvoir du chien.

Majeur avait déjà travaillé avec Jeanne Campion au Un ange à ma tableen 1990, et l’a retrouvée trois décennies plus tard à travers ce projet de Netflix. Le résultat est visible : la première femme nominée deux fois à la réalisation pour L’Académie a une fois de plus démontré pourquoi elle est l’une des cinéastes les plus importantes du cinéma d’aujourd’hui, main dans la main avec un projet qu’ils ont dirigé Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee.

Le film, qui a reçu 12 nominations au total, a adapté une partie du roman homonyme qui Thomas sauvage publié en 1967. Voici l’histoire de Phil, un homme qui semble vivre dans une angoisse sans fin et qui n’a pas de meilleure idée que de s’en prendre à la nouvelle épouse de son frère, et à son fils d’un précédent mariage. Avec une approbation de 94 % en Tomates pourriesétait considéré comme l’un des grands films de 2021. Cependant, il a reçu quelques critiques, parmi lesquelles celle de Sam Elliotqui s’interroge sur la représentation de la sexualité en Occident.

interviewé par spoilers, Grant Majora expliqué comment il a façonné le monde de Le pouvoir du chienet comment était-ce de revoir Jeanne Campion. En outre, il a évoqué la controverse suscitée par la décision de L’Académie de ne pas téléviser certaines catégories (dont la meilleure conception de production pour laquelle il a été nominé), ainsi que parlé des paroles de Elliot.

Qu’est-ce qui vous a appelé à faire partie de cette histoire ?

Jeanne Campion et je me suis rencontré il y a 30 ans, j’ai travaillé sur un film qu’il a fait, appelé Un ange à ma table. Elle a ensuite poursuivi sa carrière avec une notoriété stellaire dans le cinéma, je suis restée en Nouvelle-Zélande. Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, mais ce fut un plaisir de nous croiser à nouveau et de réaliser que nous n’avions pas beaucoup changé, sauf que nous étions devenus un peu plus banals, je suppose.

Il m’a envoyé le scénario et je l’ai lu avant qu’il ne vienne chez moi. Je dois dire que le scénario de Le pouvoir du chien C’est l’un des meilleurs que j’ai lu dans ma vie. C’est puissant et ça m’a rappelé comment j’avais vu le grand Hollywood des années 60 et du début des années 70, quand j’étais enfant, j’allais au cinéma pour voir ces films de cow-boy. Il avait cette sensation de cow-boy classique, mais en même temps ce n’était pas le cas, c’était une histoire très radicale sur la politique sexuelle, la masculinité, l’hyper-masculinité, les mâles alpha, et pas seulement le tir… Ces choses qui arrivent traditionnellement dans les films de cow-boy. C’était un excellent matériau pour un concepteur de production et je le voulais vraiment.

L’une des choses que tout le monde célèbre à propos du film est la façon dont chaque détail ajoute à la fin. Tout le concept du film est dans les détails. Comme l’anthrax, la façon dont le cuir est travaillé… Comment était-ce de travailler avec cela en tête ?

Vous avez abordé certains points, comme les dramatiques dont nous avons parlé, auxquels il fallait prêter attention car ils étaient des points narratifs importants pour l’histoire. Mais nous ne voulions pas non plus trop les mettre en avant, car les gens auraient deviné la fin. Ces choses subtiles devaient être reconnues et incluses dans ce que nous faisions. Mais en ce qui concerne l’aspect pratique, le travail du cuir, la fabrication des parties d’animaux et d’autres choses, cela fait partie du chemin, comme je l’ai dit, en tant que concepteur de production. Ce sont des métiers et des choses pour lesquels j’ai besoin de trouver des gens capables de le faire et il faut aussi que j’apprenne à les faire, pour savoir si ce qui est montré est réel. L’une des choses probablement les plus importantes a été la fabrication de ce lasso, cette corde tissée, qui est synonyme de l’entrelacement de tous ces personnages, le mystère, la tension de la situation dramatique, mais au bout du compte, c’était un lasso, qu’il était fait de peau de bovin, je suppose, qu’il y avait un procédé et qu’on le suivait depuis sa fabrication : écorcher la carcasse du taureau, enlever tous les poils, couper les lanières une fois qu’il a séché à l’extérieur. Il est découpé en bandes qui s’entremêlent, puis l’introduction du moment dramatique avec les pièces de l’anthrax. J’ai dû en tirer des leçons et mes accessoires ont dû apprendre le processus pour lui donner vie. Dans le département artistique, ou là où nous travaillions, nous avions toutes ces peaux qui séchaient et nous devions apprendre à le faire. Je dois dire qu’il y avait aussi des experts du Montana là-bas, qui nous donnaient des conseils. C’était donc l’une des nombreuses choses qui devaient être résolues de manière pratique.

Je veux vous poser des questions sur l’identité de chaque personnage, à la fois Pete et Phil. Chacun avait son atelier. Peter avec la taxidermie et Phil avec le cuir et comment il a travaillé avec. Comment avez-vous pensé et créé chaque atelier pour chacun d’eux ?

Bien bien. C’est une question brillante. Les deux avaient une personnalité très similaire à bien des égards. Ils avaient leur personnalité extérieure, leur façade, si vous voulez, mais ils étaient tous les deux très expressifs de leurs mains et c’est une partie qui finalement les rapproche. Pierre il a appris à être chirurgien ou ce que signifie être chirurgien, mais dans cette quête intellectuelle se trouve la violence de tuer un lapin à mains nues, de l’ouvrir, de lui retirer tous ses organes et de les dessiner, ce genre de chose. En même temps, Phil il est très doué de ses mains, en tant que forgeron et charpentier, mais il fait aussi de la taxidermie. En fait, il est responsable de la taxidermie dans la maison. Il a abattu des animaux, les a écorchés et empaillés, les a montés, leur a mis des yeux de verre. Ce sont des personnages très complexes. Et à la fin, même s’ils ont un début combatif, ils se rencontrent dans l’intimité, et c’est l’une des façons dont ils voient cela l’un chez l’autre.

Le film est basé sur un livre et ils ne nous montrent pas toute l’histoire. Ils ont choisi cette partie et nous commençons à voir l’histoire alors qu’elle est déjà en mouvement. Comment avez-vous construit ce monde pour aider le public à comprendre le monde, les personnages et tout ?

Oui oui. L’histoire est basée sur un livre qui a une période de temps beaucoup plus longue. Je ne dis pas où cela commence ou finit, Jeanne est celui qui a choisi ce moment de l’histoire. Si le public a vu le film, les 5 premières minutes du film seront diffusées Phil souvenir. Se souvenir. « Qu’est-ce qu’on fête, George? ». Son frère. « Que s’est-il passé dans les années 1900 ?. Alors, on a commencé à regarder le passé et l’histoire de la famille, ce qui s’est passé vers 1900. Et avec le temps, on a appris ce cinquième personnage, le fantôme de bronco henry, qui a eu un grand impact sur la famille, et un grand impact sur la vie des deux frères. L’histoire a un début très puissant. En tant que concepteur de production, je dois aussi regarder en arrière. Comment je raconte l’histoire avec l’architecture, les objets et l’espace, pour aider à raconter la genèse de la façon dont nous sommes arrivés au début de notre histoire. Je pense que créer cette perspective et cette profondeur est très important pour la conception. Nous ne pouvons pas simplement mettre une maison sur le plateau et ne pas lui donner une histoire. Je pense que construire des choses réelles lui donne de la nuance, du sens.

J’ai une question, que je trouve amusante, liée à Benedict Cumberbatch. Vous n’avez pas pris de bain ? C’est vrai? En fait, Jane l’a présentée au casting, je ne sais pas si à l’équipe aussi, en tant que Phil et non en tant que Benedict. C’est correct?

Absolument. Je pense que ça s’appelle le jeu de méthode, n’est-ce pas ? C’était dans son rôle. En fait, il n’a eu que quelques entretiens avec Benoît tout au long du tournage : un avant de commencer et un autre à la fin. Pendant tout ce temps, il s’est isolé du reste, il n’a pas communiqué parce qu’il était dans son rôle, concentré sur le rôle tout le temps. Je le respecte beaucoup pour cela, car il a vraiment approfondi son personnage. Le caractère était des mots sur un morceau de papier et quelques directions de Jeannemais il a trouvé le personnage, ce mâle alpha qui ressemblait plus à un homme que n’importe qui d’autre dans le ranch.

La télévision des Oscars n’est pas un problème pour Grant Major

Malgré les critiques qu’il y avait à la fois de certains cinéastes et cinéphiles qui ne peuvent pas comprendre comment Hollywood décide de laisser de côté les catégories qui font le cinéma, comme le montage, pour laisser place à d’autres insolites comme celle qui cherche à reconnaître le film le plus voté en Twitter, Grant Major cela ne l’a pas dérangé. « Que nous ne pouvons pas être là, je ne sais pas quelle sera la dynamique et je découvre minute par minute, que nous ne faisons pas partie de la diffusion en direct… Je peux comprendre, je comprends les deux parties. Pour beaucoup d’entre nous c’est l’apogée de nos carrières, c’est un moment, l’apogée de ce que nous faisons dans notre métier. Que nous ne soyons pas dans un rôle… Qu’il semble que nous ne soyons pas dans un rôle avec les acteurs, les producteurs et tout ça, c’est tout un problème. Mais je reconnais aussi que l’Académie tire une grande partie de son argent du streaming et que l’audience est particulièrement importante, et les chiffres ont chuté ces dernières années. Ils essaient de faire en sorte que ça ressemble plus à une émission de télévision et je comprends. Je n’ai donc pas de point de vue particulier sur l’un ou l’autre. Pour moi c’est comme ça »a-t-il affirmé.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait pour lui d’être à nouveau nommé, Majeur a parlé de la fierté d’être parmi « Meilleurs concepteurs de production de l’année »et a déclaré : « Être venu jusqu’ici me suffit ». Puis il a complété : « La nature de la compétition est bizarre, parce que nous ne comparons pas des pommes avec des pommes, mais je pense que cela a à voir avec l’inertie du film, parce que la meilleure chose à propos des films, et votre public cinéphile peut le reconnaître, c’est que les meilleurs films sont les meilleurs films dont on discute le lendemain, la semaine prochaine et le mois suivant. Rappelez-vous cette instance, ce qui s’est passé là-bas, n’était-ce pas une excellente performance ?, etc., etc., etc. Faire partie de Le pouvoir du chien en 2022 c’est quelque chose de grand pour moi, c’est fantastique ».

La polémique autour des propos de Sam Elliott

Dans une interview avec Marc Brun, sam elliot questionné le chemin Champion a montré à l’Occident: « Ils courent partout en jambières et sans chemise. Il y a toutes ces allusions à l’homosexualité tout au long du film. »a-t-il dit, parmi de nombreuses autres raisons pour lesquelles il a décrit le film comme « une merde ** ». Depuis spoilersnous avons consulté Accorder par ces paroles, à propos desquelles il a dit : « Je me fiche vraiment de ce qu’il dit. Beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire. Je pense que c’est pire de ne pas parler que de parler, n’est-ce pas ?.

Dans ce sens, Majeur était chargé de souligner que ce qu’ils montraient dans Le pouvoir du chien C’est une vision d’une partie du temps. « L’Occident était une très longue période de temps et un vaste territoire. C’est une grande partie de l’histoire américaine. Ce n’est pas juste comme un cliché Hollywood, c’est un morceau d’histoire nuancé et je pense qu’il est assez grand pour incorporer toutes les histoires. C’est de la fiction, bien sûr, mais ça parle beaucoup de ce qui aurait pu être mais ça parle aussi de ce qui se passe aujourd’hui : la misogynie, la sexualité refoulée. Des choses dont nous devrions parler, nous devrions être courageux et reconnaître qu’elles sont là. Je pense que c’est l’une des meilleures parties de ce film. »condamné.

