Comment seront les nouvelles saisons de « Monster » et « Vigilante » sur Netflix

L’histoire de certains meurtres ébouriffants et celle d’un harcèlement jamais résolu ont marqué un avant et un après pour Netflix et aussi pour son créateur, Ryan Murphy. Tellement de « Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer« O »Vigilant” ont dépassé les attentes et sont désormais devenues des séries cultes dans le monde entier.

Le succès des deux productions est indéniable, puisqu’elles cumulent des millions d’heures jouées sur le géant du streaming. C’est pourquoi ce diamant brut ne manquera pas, alors les réalisateurs ont donné le feu vert à quelque chose que les fans attendaient sans aucun doute : il y aura plus de saisons de la série.

Tout d’abord, il convient de noter queMonstre», la série qui s’est positionnée comme la deuxième production anglophone la plus regardée sur Netflix après « Stranger Things 4 », a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires.

Pendant ce temps, l’histoire de « Vigilante » aura une autre partie. Bien que l’annonce des deux cas suscite l’émoi chez les fans, il y a aussi beaucoup de doutes, mais il y en a un qui attire beaucoup plus l’attention que d’autres : De quoi parleront les nouvelles saisons ?

Si vous avez déjà vu les deux programmes, vous vous serez rendu compte que les deux étaient basés sur des histoires vraies et qu’absolument tout a déjà été raconté. Même le personnage principal de l’un, Jeffrey Dahmer, est déjà mort et dans sa série, nous avons été témoins de sa mort.

Compte tenu de cela, dans cette note, nous essaierons de répondre à cette question liée à ce que seront les nouvelles saisons de « Monster » et « Vigilante ».

A QUOI SERONT LES NOUVELLES SAISONS DE « MONSTER » ?

La série « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » raconte l’histoire du « Milwaukee Cannibal », un meurtrier qui a tué 17 personnes et qui a osé en manger certaines et conserver certaines parties de son corps. Au fil des 10 chapitres, nous avons tout appris sur son règne de terreur, qui a pris fin lorsqu’il a été tué en prison.

Autant qu’aucun détail n’a été donné sur ce que nous verrons dans les saisons 2 et 3, il est fort probable qu’il ne s’agira plus de quelque chose lié à Jeffrey Dahmer ou à l’un de ses proches, car ce seraient des sujets qui ne généreraient peut-être pas d’attentes. parmi les téléspectateurs.

Si nous analysons la situation, nous pourrions croire que dans les prochains chapitres, nous connaîtrons les histoires d’autres tueurs en série qui ont laissé une marque noire dans l’histoire de la États Unis. Maintenant, tout n’est qu’une question de temps pour connaître les détails, même si cela n’arrivera probablement pas de sitôt car l’accord de production vient d’être confirmé.

Evan Peters jouant Jeffrey Dahmer (Photo : Netflix)

BANDE-ANNONCE DE « MONSTER : L’HISTOIRE DE JEFFREY DAHMER »

Souvenez-vous de la bande-annonce de la série de Jeffrey Dahmer, qui a fini par captiver des millions de téléspectateurs à travers le monde.

DE QUOI SERA LA DEUXIÈME PARTIE DE « VIGILANTE » ?

Comme le cas précédent, les événements que l’on voit sur les écrans sont quelque chose qui s’est passé dans la réalité et que la production Netflix a fini de raconter dans les 7 chapitres disponibles sur sa plateforme. Cependant, il faut tenir compte du fait que «Vigilant” montre beaucoup de choses qui ne se sont pas vraiment produites ou qu’il n’y a aucun moyen de vérifier, donc un excellent travail a été fait en utilisant la fiction.

Comme par hasard, ce détail aurait désormais beaucoup de valeur si l’on veut spéculer sur la deuxième saison, puisqu’officiellement on ne sait pas encore de quoi il s’agira.

Ryan Murphy peut choisir de créer un thriller d’horreur à suspense à partir d’une nouvelle histoire, ce qui aurait du sens. Cependant, cela pourrait également donner une continuité à ce que nous avons déjà vu sur Netflix, étant donné que la fin laisse beaucoup de doutes et il semble qu’il y aurait une suite, dans laquelle les deux personnages principaux pourraient jouer un rôle clé et donner un énorme cri à l’intrigue. .

Scène de la série « Vigilante » (Photo : Netflix)

BANDE-ANNONCE « VEILLEUR »

Revoyez la bande-annonce de « Vigilante », la série qui recrée ce qui est arrivé à une famille lorsque ses membres ont acheté la maison de leurs rêves et ont commencé à recevoir des lettres de menaces.