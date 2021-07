Comment sera demain ? Les voiles dévoilent nos destinations

Photo/Image :

Les bougies ont toujours joué un rôle très important dans les rituels, la magie et dans divers aspects de l’astrologie. Ils sont, à eux seuls, de grands conducteurs d’énergies spirituelles. La flamme a également le pouvoir de purifier les environnements et d’indiquer des orientations dans certaines pratiques. En plus de ces avantages, les bougies peuvent également avoir une position centrale et importante dans une science appelée céromancie. Ajoutant les mots cire et divination, la céromancie indique des prédictions pour votre avenir en étudiant la cire et la flamme des bougies allumées.

Le feu reçoit et stocke l’énergie spirituelle et avec cela, il peut être un excellent indicateur des projections et des possibilités futures. Pour la consultation, il est idéal d’être dans un environnement calme et épuré à cet effet. Avec la bougie allumée, vous pouvez analyser aussi bien la cire qui fond, en la jetant sur une surface lisse et sèche, de préférence en bois, que la flamme. Les interprétations tiennent compte des couleurs, des formes et même de la transparence des deux choses.

Pour poser une question et analyser la « réponse » indiquée par la céromancie, il faut fermer les yeux et mentaliser profondément la question que l’on entend poser. Si cela est fait dans un endroit calme et silencieux et avec le moins de personnes possible, les chances d’obtenir des réponses précises sont plus grandes.

Si l’on tient compte de la flamme, on peut interpréter que, si elle est bleutée, c’est une indication que l’ordre est sur le point d’être exécuté et qu’il faut faire preuve de patience ; le jaune indique l’approche d’une phase pleine de bonheur et le rouge suggère l’attention à vos actions dans les jours suivants.

Des étincelles indiquent une gêne et des difficultés à réaliser ce qui était prévu, ainsi qu’une flamme vacillante et indécise. Le retard à allumer la mèche et à commencer à brûler la bougie peut aussi indiquer une difficulté dans votre connexion avec le côté spirituel, si un travail de purification spirituelle est nécessaire, puisque si elle brûle rapidement et complètement, cela peut indiquer que votre demande a déjà été accepté et récoltez simplement les réalisations que vous avez plantées.

Bien entendu, ces interprétations sont généralisées et n’indiquent que des possibilités. Idéalement, le sujet doit être étudié en profondeur et de préférence réalisé avec un expert professionnel en céromancie.