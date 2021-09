Comment s’entendent Tom Holland et Andrew Garfield ?

Le 17 décembre, Marvel et Sony seront diffusés dans le monde entier Spiderman : pas de chemin à la maison. Ce film sera le dernier de Tom Holland en tant que protagoniste exclusif jouant ce super-héros. Mais la particularité de ce film, c’est qu’il a amené Tobey Maguire et Andrew Garfield de nouveau sous les projecteurs. C’est que, pendant des mois, il y avait des spéculations avec un possible spiderverse combinant les trois époques de ce personnage.







Pourtant, à plus d’une reprise, les trois protagonistes de cette histoire ont nié catégoriquement que cela puisse arriver. En réalité, Tom Holland Il a assuré que lui, étant Spider-Man, il est impossible qu’il n’ait pas découvert sa participation à ce stade. Cependant, les fans attendent toujours avec impatience de voir le film pour confirmer si cela se produira effectivement.

Même ainsi, en attendant, les acteurs n’arrêtent pas de donner des interviews et récemment qui a parlé était Andrew Garfield. En plus de nier une fois de plus leur participation à Spiderman : pas de chemin à la maison, l’acteur a également parlé de Hollande. Les interprètes n’ont jamais travaillé ensemble, mais ils ont en commun d’avoir partagé le rôle de Peter Parker. C’est pourquoi, on leur demande souvent quel type de relation ils entretiennent.

Andrew Garfield a nié son implication dans Spiderman: No Way Home. Photo : (IMDB)



Amitié, envie ou juste collègues ? C’est la grande question qui se pose lorsque vous les reliez à ces deux artistes. Et, bien qu’il y a quelques semaines Tom ait critiqué certaines choses sur le Spider-Man d’Andrew, tout indique qu’il existe un lien cordial entre eux. Ils ne sont pas amis, c’est évident puisqu’ils ne se connaissent pas, l’envie n’est pas leur fort, à tel point qu’ils sont simplement collègues.

Et, la grande preuve en était les mots récents que Garfield a prononcés à propos de son successeur. Dans une interview avec Indian Express, il a déclaré : «Tom Holland est incroyable. Je suis honnêtement très heureux qu’ils aient choisi un autre acteur britannique. Et la vérité est que je ne suis pas amer”. C’est-à-dire que pour le protagoniste de L’incroyable homme-araignéeVoir son personnage dans la peau d’un autre acteur n’était pas synonyme de colère.

Andrew Garfield a complimenté Spider-Man de Tom Holland. Photo : (IMDB)



« Je pense qu’il est très excitant, véridique et drôle. Le papier n’aurait vraiment pas pu tomber entre de meilleures mains« , Colline Andrew Garfield. A tel point que la cordialité entre eux est intacte alors maintenant il ne reste plus qu’à voir s’ils travailleront ensemble dans Spiderman : pas de chemin à la maison.