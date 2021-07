Comment s’entendent Ryan Reynolds et Scarlett Johansson ?

Tout comme Brad Pitt et Angelina Jolie ou Ben Affleck et Jennifer Lopez, Scarlett Johansson Oui Ryan Reynolds ils étaient, entre 2008 et 2011, l’un des couples préférés d’Hollywood. Ce sont eux-mêmes qui ont confirmé leur amour et, en fait, se sont mariés, ce qui implique que leur relation pourrait durer beaucoup plus longtemps qu’elle ne l’a fait.

Scarlett Johansson et Ryan Reynolds. Photo : (Getty)



Cependant, en 2011, le représentant de Ryan Reynolds a lancé une communication en lien avec celle de Scarlett Johansson dans laquelle les acteurs ont annoncé leur séparation. « Après une longue et minutieuse réflexion des deux parties, nous avons décidé de mettre fin à notre mariage.« , a commencé l’écriture et, ensuite, a fermé: »nous entrons dans notre relation avec l’amour et c’est avec amour et bienveillance que nous la quittons”.

Et depuis, ils n’ont plus été vus ensemble. En fait, ils ont tous les deux réussi à reconstruire leur vie. De son côté, Reynolds est marié à Blake Lively, avec qui il a trois filles et, de même, Johansson, qui est tombé fou amoureux de Colin Jost et attend actuellement son premier enfant avec sa compagne, bien que ce soit le deuxième pour elle. .

Les acteurs n’ont pas l’intention de se revoir. Photo : (Dinsey + / Getty)



Mais, maintes fois on a imaginé que les acteurs, tous deux de grande renommée à Hollywood, pourraient se retrouver sur un plateau d’enregistrement. De plus, les questions et les spéculations se sont multipliées lorsque les deux ont commencé à faire partie de l’univers cinématographique Marvel, où il joue Deadpool et elle joue Black Widow.

Cependant, plus d’une fois, Daniel Rictman a affirmé que Ryan était celui qui avait banni Scarlett de ses films et avait explicitement demandé à Marvel de ne pas travailler avec elle. En tout cas, maintenant, le journaliste en a voulu plus et a confirmé à quoi ressemblait la relation actuelle de ceux qui à un moment étaient mari et femme : »ils ne sont pas dans les meilleurs termes, donc le MCU s’assurera qu’ils ne se rencontrent pas ou ne travaillent pas ensemble en studio”.