Comment séduire Bill Gates: une liste d’idées de Twitter et Reddit

Maintenant que Bill Gates est de retour sur le marché, les gens partout sur Internet et sur les médias sociaux réclament d’attirer le philanthrope milliardaire dans leurs programmes de rencontres. Beaucoup élaborent des plans complexes ou carrément comiques pour trouver des moyens d’attirer l’attention de Gates.

Pourquoi font-ils cela? Probablement parce que Gates est la quatrième personne la plus riche du monde.

Bill et Melinda Gates valent 130 milliards de dollars collectivement. Pendant la seule pandémie, Bill a gagné 24 milliards de dollars. Une fois le règlement terminé, il pourrait valoir la même valeur que juste avant Covid.

Comment séduire Bill Gates?

Il existe un certain nombre de façons de vous faire plaisir avec l’un des milliardaires les plus riches connus de l’homme. Certains d’entre eux sont plus légitimes que d’autres. Sans plus tarder, nous allons toutes les découvrir.

Les meilleurs moyens d’Internet pour séduire Bill Gates

1. S’habiller comme un algorithme sexy

L’utilisateur de Twitter, Dean Packis, dit qu’il va le faire pour attirer l’attention de Gates. Puisque Gates est célèbre pour avoir développé des logiciels et travaillé dans l’espace technologique pendant toute sa carrière, cela a une certaine logique.

2. « Chuchoter des mots doux dans mon vaccin Covid »

Redditor u / kempez2 a répondu à un fil de discussion r / askreddit sur la séduction de Bill Gates avec ce joyau. Ils font référence à la théorie du complot selon laquelle Bill Gates utilise les vaccins Covid-19 pour implanter des micropuces dans la population afin d’être utilisées comme trackers ou dispositifs de collecte de données.

3. Embrassant le Zune

@neilgofficial s’est rendu sur Twitter pour annoncer son propre plan pour séduire Bill Gates. Il prévoit de lancer une «défense sans excuse du Microsoft Zune». Le Zune est un lecteur mp3 notoirement abandonné de Microsoft qui a mis fin à sa durée de vie officiellement prise en charge en 2015. Le Zune est depuis devenu un mème qui rappelle à tout le monde à quel point la société était à plusieurs pas derrière l’iPod en matière de technologie portable.

4. Ramener Clippy

L’utilisateur Reddit u / Man_Bear_Beaver a un plan qui ravira les utilisateurs de Microsoft Office des années 90. Il dit, je vais m’habiller avec un costume clippé et sortir de nulle part et lui demander s’il a besoin d’aide.

Clippy était un trombone anthropomorphe qui apparaissait de temps en temps pour vous demander si vous aviez besoin d’aide pour la tâche que vous cherchiez à accomplir à ce moment-là. Il est rapidement devenu l’une des fonctionnalités les plus critiquées de la suite bureautique.

5. Appel à sa nature philanthropique

D’autres ont des moyens plus réalistes d’aborder le défi. Un utilisateur de Reddit, u / Adam8614453, a déclaré qu’il « inventerait quelque chose qui améliorerait la vie de millions de personnes afin que sa fondation puisse le parrainer. »

Gates travaille à des objectifs philanthropiques depuis des décennies, donc c’est peut-être le moins tiré par les cheveux du groupe jusqu’à présent. En 1994, il a fondé la Fondation William H. Gates qui deviendra plus tard la Fondation Bill & Melinda Gates. Le couple a déclaré qu’ils prévoyaient tous deux de poursuivre leur travail sur la fondation, même s’ils ne sont plus dans un partenariat romantique. Que la philanthropie fonctionne toujours ou non est une autre discussion.

6. Soyez authentique et un peu créatif

L’utilisateur de Reddit u / LordCitrus a remporté plusieurs prix pour son long récit bien écrit sur la façon dont il rencontrait et attirait Bill Gates. «Cela doit être naturel», disent-ils.

«Je veux le captiver et me rendre accessible en même temps. Faites-lui faire le premier pas.

«Je ferai des recherches sur ses intérêts et j’écrirai plusieurs livres à succès du NYT dans ces catégories. Ensuite, je vais organiser un certain nombre de signatures de livres qui se chevauchent de manière suspecte avec l’itinéraire de voyage de Bill jusqu’à ce que nous nous rencontrions enfin pour la première fois, et nous échangeons des numéros. «

L’histoire continue en utilisant Jeff Bezos pour inspirer la jalousie, et se termine avec u / LordCitrus et Gates passant 20 merveilleuses années ensemble en tant qu’âme sœur.

Si vous voulez séduire Bill Gates (en plaisantant ou pas), sachez d’abord ce que c’est que de sortir avec un milliardaire

Avant de sortir et d’élaborer votre propre plan pour attirer un milliardaire dans votre vie, vous voudrez peut-être considérer certains des facteurs qui peuvent empêcher les ultra riches de trouver un bonheur durable. Des gens comme Gates ont beaucoup à faire. Ils sont soit extrêmement ambitieux, soit simplement assez occupés pour les garder impliqués dans une variété d’entreprises commerciales. Cela peut se traduire par beaucoup de temps d’intervalle, ce qui peut souvent nuire à une relation réussie.

Un autre défi possible est de faire correspondre vos personnalités. Certains parmi les ultra riches peuvent avoir des ego massifs issus de décennies d’habilitation et de s’entourer d’hommes «oui».

Il y a des points focaux problématiques, même dans le cercle de jumelage haut de gamme, où les hommes riches ont carte blanche pour choisir un conjoint comme ils le feraient pour une voiture ou une montre. Certaines raisons pour lesquelles les hommes avec beaucoup d’argent chercheront l’amour en premier lieu pourraient ne pas convenir à de nombreux partenaires potentiels.

Bien sûr, sortir avec Bill Gates serait probablement similaire à sortir avec n’importe qui. La même idée de base s’applique. N’utilisez pas de gadgets ou d’idées extravagantes des médias sociaux pour attirer un partenaire. Les relations durables sont fondées sur la confiance. Soyez sincère, appréciez-vous pour qui vous êtes au lieu de rivaliser pour ce que l’autre a ou représente.

Bien sûr, ce n’est pas seulement une excellente stratégie pour vous faire plaisir avec des milliardaires célibataires, c’est un bon début pour mesurer l’intérêt pour toute personne sur laquelle vous craquez.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.