Comment se passera le crossover de The Simpsons et Succession

La série HBO avec Jeremy Strony et Brian Cox a été renouvelée pour une quatrième saison. Avant, ils apparaîtront dans l’animation de Matt Groening.

©IMDB33 saisons ont déjà été diffusées.

Sans aucun questionnement, Succession est l’une des meilleures séries aujourd’hui et bien qu’elle n’ait pas eu d’impact sur le petit écran de productions telles que Breaking Bad, Des hommes fous Soit Le Trône de Fer, chaque fois qu’elle se faufile dans le débat sur les réseaux sociaux, elle est couverte d’éloges. Protagonisée par Jeremy Strong et Brian Coxainsi que des personnages de la stature de Kieran Culkin, Sarah Snook et Alan Ruckest sur le point d’avoir sa quatrième saison.

Avant de revenir à l’écran HBOla série de la famille roy créé par Jesse Amstrong et exécutif produit par Adam Mc Kay aura sa participation à l’un des dessins animés les plus importants de l’histoire. Quelques personnages de Succession ils auront leurs camées dans Les Simpsonsdans un épisode qui sera vu ce week-end à la télévision nord-américaine mais qui n’a pas encore confirmé son arrivée en Amérique latine ou en Espagne.

D’après ce que l’on sait peu, le nouvel épisode sera une sorte de parodie du film Le fondateurcentré sur l’homme qui a créé McDonalds. L’épisode sera intitulé « La viande est un meurtre » et aura l’apparence d’au moins quatre membres de la famille Roy : Roman (Kieran Culkin), Connor (Alan Ruck), Shiv (Sarah Snook) et Greg (Nicholas Braun). De tous, il a seulement été confirmé que Braun exprimera votre propre personnage.

Outre la participation des personnages de Succession il a été confirmé qu’il y aura plusieurs camées importants dans le prochain épisode. Comme indiqué, la version officielle de « La viande est un meurtre » montrera des voix de John Lithgow (La Couronne), Kristen Ritter (Jessica Jones), Seth vert (Père de famille) Oui Charlie d’Améliol’adolescent qui est devenu célèbre grâce à TIC Tac.

L’avenir des Simpson

Jusqu’à présent, on sait que la série de Matt Groening aura au moins une saison de plus qui lui donnera une course jusqu’en 2023. Quand Disney j’achète Renard du 20e siècle, beaucoup pensaient que cela aurait pu être la fin de la série. Cependant, l’étude sur la souris a montré qu’il avait toujours des projets pour la famille Springfield. Bien sûr, une fois le 34e volet terminé, rien n’est connu, il n’y a même pas une rumeur, sur la possibilité de son renouvellement.

