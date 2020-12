Comment se méfier des arnaques lors de l’achat de cadeaux de Noël en ligne

Grâce à la pandémie de coronavirus, cette année comme jamais auparavant Achat de noël ils se déroulent en très grande partie en ligne. Les achats électroniques ont connu une flambée sans précédent ces derniers mois, mais la ruée vers les cadeaux peut mettre en ligne un très grand nombre de personnes qui jusqu’à présent n’ont pas eu l’occasion de se familiariser avec les outils de paiement numérique via le web. C’est pourquoi ces derniers jours, elle a pris le terrain la police postale avec un vademecum spécialement conçu pour tous ceux qui désirentou faire du shopping sans craindre de se heurter à des escroqueries en ligne et d’autres types d’escroqueries.

Pour gérer les achats en ligne, vous avez d’abord besoin de l’outil de navigation sécurisé possible: pour cette raison, la police postale recommande d’utiliser un navigateur mis à jour et un système d’exploitation protégé par un antivirus actif et récent. La préférence devrait alors aller à magasins ou chaînes de magasins que vous connaissez déjà, même si des offres particulièrement avantageuses de sites mineurs peuvent conduire à la tentation; les sujets les plus établis et les plus connus sont plus susceptibles d’être mieux pourvus à la fois pour des méthodes de paiement sûres et fiables et pour tout service d’assistance après-vente.

Un site de commerce électronique doit également avoir les mêmes références d’une vraie boutique: Le numéro de TVA, le numéro de téléphone et l’adresse physique où se trouve l’entreprise ne doivent jamais manquer ou ne pas être vérifiables sur des sites tels que – en matière de données fiscales – celui de l’Agence des Revenus. Cherchez le réputation d’un site entrer le nom dans les moteurs de recherche et les réseaux sociaux pour lire ce que les utilisateurs ont à dire peut être un bon moyen de trouver des activités opaques auxquelles vous ne devriez pas faire confiance, et il en va évidemment de même pour les produits que vous vous apprêtez à acheter.

Si vous décidez de faire des achats depuis votre smartphone – les conseils de la police postale se poursuivent – l’idéal est d’utiliser l’application officielle du magasin ou de la chaîne de magasins que vous souhaitez visiter virtuellement. Les logiciels téléchargeables sur les téléphones sont en fait des environnements plus sécurisés qu’un site Internet normal accessible depuis un navigateur, où un clic au mauvais endroit peut conduire à d’autres pages. Lors du paiement, il est préférable d’utiliser un carte de crédit rechargeable, fournir seulement des données essentielles pour l’achat (il s’agit du numéro de carte, de la date d’expiration et de l’adresse de livraison) et méfiez-vous de ceux qui demandent d’autres données telles que le numéro de compte et le code PIN. L’icône de cadenas fermé en bas ou le mot https dans la barre d’adresse du site sont des confirmations supplémentaires sur la confidentialité des données saisies.

Deux éléments dont se méfier particulièrement. D’une part, il y a les des produits proposés à un prix ridiculement bas comparé à celui vu ailleurs – qui peut être un appât pour les escroqueries et les escroqueries. D’un autre côté, il y a ceux qui sont pressés de conclure l’affaire et ceux qui demandent à être contacté en dehors de la plate-forme publicitaire, peut-être pour économiser sur les frais de commission: en acceptant et en effectuant des paiements en dehors des systèmes protégés mis en place par ces sites, les protections que les portails garantissent aux acheteurs disparaissent également.

Le guide complet peut être téléchargé et imprimé sur le site Internet de la police postale: il est disponible au format PDF à cette adresse.