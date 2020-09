Comment se marier à la royauté dans BitLife

Maintenant que les choses sont devenues royales dans BitLife, vous cherchez sans aucun doute à rechercher votre propre enjeu de la couronne. Eh bien, cela peut être difficile si vous n’êtes pas né dans des richesses comme les quelques chanceux. Cependant, il existe d’autres façons de vous saisir une part du gâteau, et c’est en trouvant un autre significatif qui fait déjà partie de la famille! Nous allons explorer les meilleures méthodes pour atteler votre wagon à une royauté dans ce guide.

Comment se marier à la royauté

Pour vous marier avec la royauté dans BitLife, vous devrez avoir accès à un membre de la famille royale. Cela peut être fait de différentes manières. La première est que vous pouvez utiliser l’option Amour et rencontres pour trouver au hasard quelqu’un qui fait partie de la famille. Vous pouvez vous rendre célèbre et demander à un membre de la royauté de vous poursuivre, ou vous pouvez avoir de la chance et aller à la salle de sport où un membre de la famille royale s’entraîne! Ils vous demanderont de sortir et vous pourrez sortir avec eux de cette façon.

Vous n’aurez généralement pas la chance de rencontrer des redevances à moins d’être dans un pays qui en a réellement. Vous pouvez éventuellement contourner cela si vous êtes célèbre, mais cela rend les choses beaucoup plus faciles si vous vivez dans un pays qui a une monarchie. Ces pays sont la Belgique, le Danemark, le Japon, la Jordanie, le Koweït, la Malaisie, Monaco, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, le Qatar, l’Arabie saoudite, l’Espagne, la Suède, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni.

Une des choses que vous allez vouloir faire est de vous assurer que votre personnage a une belle apparence. Le principal moyen d’attirer un prétendant de votre choix est d’être vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, assurez-vous que cette statistique est élevée lorsque vous commencez votre personnage et que vous allez également au gymnase, faites des promenades et faites des arts martiaux. Lorsque vous êtes assez vieux, vous pouvez aller au salon ou subir une chirurgie plastique. Vous voulez juste vous assurer de ne pas laisser le royal de vos rêves s’échapper!

Une fois majeur, vous pouvez vous rendre dans la zone Activités et Amour du menu. Sélectionnez Date et espérons simplement que vous rencontrez au hasard un membre royal. Malheureusement, il n’y a pas vraiment de moyen de le garantir, il vous suffit d’avoir de la chance. Une fois que vous le faites, vous pouvez sortir avec eux, élever votre niveau de relation et, espérons-le, vous marier!

Un membre de la royauté m’a contacté après être allé au gymnase, donc vous pouvez simplement avoir de la chance avec la façon dont tout cela fonctionne.

L’autre façon d’amener un royal à vous remarquer est de devenir célèbre. Vous remarquerez que vous mêler à des célébrités est l’une des choses que vous pouvez faire en tant que royauté, il est donc logique qu’elles contactent parfois une célébrité comme vous. La manière dont vous gagnez votre renommée ne devrait pas vraiment avoir d’importance, mais devenir chanteuse ou star de cinéma sera la voie la plus simple pour y parvenir. Une fois que vous avez atteint le niveau de renommée, vous devrez juste espérer qu’un membre de la royauté vous remarquera et vous contactera! Une fois que cela se produit, vous pouvez sortir avec eux et, espérons-le, vous marier.