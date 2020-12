Comment se débarrasser des pensées déformées

Nous avons tous une vision unique de voir le monde et d’interpréter des situations. Dans le passé, on croyait que l’être humain absorbait de nombreux stimuli de l’environnement, seulement que son cerveau ne traitait que ce qui était pertinent pour lui. Cependant, aujourd’hui, on sait que nous avons une attention sélective, c’est-à-dire que nous ne captons que ce sur quoi nous nous concentrons et que nous lui donnons beaucoup de traitement. Cela signifie que nous observons le monde à travers nos croyances.

Si une personne est très négative, elle aura une vision négative et se concentrera sur les choses négatives de la vie. Un exemple serait la personne qui regarde la pluie. Elle peut y voir une bonne chose ou simplement croire que la pluie est toujours un problème dans sa vie. C’est comme si vous aviez un type de lunettes qui déforme la réalité, parfois positive et parfois négative. Les lunettes modifient la réalité, ainsi que la pensée qui interprète l’événement. Cette interprétation peut être déformée et pas toujours conforme à la réalité.

Nous pouvons également avoir des pensées dysfonctionnelles et déformées sur nous-mêmes. Une personne qui se croit incapable ou inadéquate, ayant une faible estime de soi. Le manque d’estime de soi crée un manque d’harmonie et de nombreux problèmes dans la vie dans son ensemble, car si une personne ne s’aime pas, elle sera critique et dure envers elle-même.

Mais comment combattre ces pensées négatives et déformées de la réalité? Nous pouvons avoir 3 actions qui nous aident à gérer ces pensées.

1er Identifier les pensées déformées

Chaque fois que vous avez une pensée défaitiste, comme: croire que vous êtes incapable, penser que rien ne fonctionnera, que tout est perdu, que les choses sont comme ça, etc. Écrivez ces pensées. Commencez à voir si dans d’autres situations vous avez déjà eu la même pensée. Remarquez si cette situation s’est déjà répétée à d’autres occasions. C’est un signe qu’il s’agit d’un schéma négatif qui sabote votre vie.

2e Vérifier la vérité de la pensée

Demandez si cette pensée est vraiment fondée. Tout est-il vraiment perdu? Qu’est-ce qui confirme cela et qu’est-ce qui ne le fait pas? Pourquoi est-ce que je pense que cela ne fonctionnera pas? Après vous être interrogé, recherchez des preuves concrètes si ce fait est confirmé. Par exemple, si vous pensez que vous êtes incapable, essayez de voir toutes les choses positives et les réalisations que vous avez. Si vous rencontrez des difficultés dans cet exercice (parce que notre esprit est souvent utilisé pour se concentrer sur le négatif), cherchez un ami ou une personne proche qui vous dira des choses positives à regarder.

3e Obtenez de l’aide

Nos esprits peuvent être tellement habitués à résoudre des problèmes ou à avoir de fortes croyances négatives, que des pensées déformées surgissent dans différentes situations et nous pouvons avoir des difficultés à les gérer. C’est parce qu’ils sont automatisés et nous ne le réalisons pas. Nous traitons les pensées et croyons qu’elles sont réelles. Nous pouvons consulter un psychologue ou un thérapeute qui nous aidera avec ces questions et vous aidera à faire face à des pensées qui déforment la réalité.