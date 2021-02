Connexion à un nouvel appareil avec votre Roblox compte a été simplifié grâce à la nouvelle fonction de connexion rapide. Assurez-vous simplement d’avoir deux appareils sous la main.

Comment se connecter rapidement sur Roblox

Pour utiliser la connexion rapide sur Roblox, vous aurez besoin de deux appareils: votre appareil principal et ton appareil secondaire. Ton l’appareil secondaire doit être le nouvel appareil auquel vous essayez de vous connecter avec pour la première fois. En d’autres termes, vous ne devriez pas déjà être connecté à l’appareil secondaire.

Suivez ces étapes simples pour utiliser la fonction de connexion rapide en un rien de temps.

Première étape: générer un code à usage unique (appareil secondaire)

Sur votre appareil secondaire, ouvrir le Roblox page. Cliquez ensuite sur le Connexion rapide bouton, situé au-dessus du bouton Facebook. Cela générera un code à usage unique.

Deuxième étape: authentifier le code à usage unique (appareil principal)

Sur votre appareil principal, allez dans Paramètres du compte et appuyez sur Connexion rapide. Collez le code à usage unique dans la zone de texte et appuyez sur Entrée.

Remarque: entrez uniquement les codes que vous avez demandés et ne saisissez jamais le code d ‘un autre utilisateur!

Si vous l’avez saisi correctement, vous vous serez connecté avec succès à Roblox en utilisant la fonction de connexion rapide sur votre nouvel appareil.

Et c’est tout ce qu’il y a à faire! La nouvelle fonction de connexion rapide est utile pour jouer sur un nouvel appareil. Par exemple, si vous jouez principalement sur PC, vous souhaitez peut-être commencer à jouer Roblox sur un téléphone ou une tablette. Vous pouvez désormais vous connecter encore plus facilement sans être obligé de vous souvenir de votre mot de passe! Espérons que cela constitue une alternative plus simple lors de la connexion à un nouvel appareil.

