Comment Saw Legend Tobin Bell pense-t-il vraiment de l’absence de Jigsaw dans Spiral ?

Quand est-ce qu’un Scie filmer pas un Scie film? Quand c’est un Spirale film apparemment, et ce qui distingue les deux, c’est un homme : Tobin Bell. L’acteur qui est apparu comme John « Jigsaw » Kramer dans un total de huit Scie les films étaient visiblement absents du redémarrage de la franchise par Chris Rock, Spirale : Du Livre de Saw, et tandis que le réalisateur Darren Lynn Bousman a récemment expliqué pourquoi, après de longues délibérations, jusqu’à la fin du tournage, il n’a pas ramené le personnage, Bell lui-même a maintenant parlé d’être exclu du dernier volet de la saga.

« Je n’ai pas encore vu le film. Et j’en étais conscient, mais je pense qu’ils ont fini par se concerter et ont décidé [not to do it]. Chris Rock est un gars très créatif. Donc avec Chris, peut-être qu’ils avaient l’impression d’en avoir assez. Je ne sais pas. Je n’ai pas vu le film, donc je n’en ai aucune idée. Mais je peux vous dire que les esprits créatifs derrière Scie ne dorment pas. Et, espérons-le, nous pourrons aller de l’avant avec quelque chose à la fois rafraîchissant et répondant à certaines questions auxquelles il faut répondre. Je n’ai donc rien à vous dire de façon concluante, mais je peux seulement vous dire que j’étais au courant de tout cela. Et je ne suis pas surpris que cela se produise. »

Alors que Tobin Bell est apparu comme Scie sauteuse sur une photo, avec le Spirale tueur étant copieur de l’original Scie tueur, beaucoup de gens ont estimé qu’ils manquaient de le voir et de l’entendre à l’écran, même dans le plus petit des flashbacks. Cependant, dans sa déclaration, il semble clair que Bell serait plus que disposé à revenir à la franchise Saw à l’avenir.

Darren Lynn Bousman a déjà expliqué comment ils ont joué avec la possibilité que Bell apparaisse vers la fin de Spirale : Du Livre de Saw. « Nous parlions de mettre Tobin jusqu’au dernier jour du tournage », a déclaré Bousman. « Il y avait une lutte constante avec nous et je pense que nous avons tous fait des allers-retours là-dessus. C’était une chose difficile car à la minute où vous avez mis Tobin Bell dans le film, cela devient » Saw 9 « . Si vous pensez à Jigsaw ou à certains de ces autres films, il avait environ deux minutes de temps d’écran et c’était tout. Scie III, je l’ai tué il y a 16 ans, donc pour continuer à trouver des moyens intelligents de le ramener, je ne voulais pas rendre un mauvais service à ce film. Personne ne peut rivaliser avec Tobin Bell, vous ne pouvez pas, il est Scie sauteuse et il n’y a aucun moyen d’être à la hauteur de ce qu’il apporte à l’écran, donc je ne voulais pas baiser avec ça, je ne voulais pas le faire. C’était, je le sentais, un mauvais service à ce film et aux films précédents d’essayer de faire ça. »

« J’ai eu une idée vraiment cool que j’étais vraiment déçu de ne pas avoir vécue et c’était un moyen de mettre le sentiment de Tobin Bell dans le film », a-t-il poursuivi. « Tobin Bell est un chanteur et il a une voix formidable. J’ai trouvé une chanson qu’il a enregistrée, qui était une reprise de Johnny Cash, et c’était cette chanson incroyable et très obsédante. J’ai eu l’idée que, la fin du le film, la finale et la grande fusillade, ont tous été doublés sur cette chanson. Donc, en gros, tout le son s’en va et il devient la voix de Tobin. Mais, encore une fois, cela semblait bizarre quand nous l’avons essayé. , mais c’était trop clin d’œil, coup de coude au public, alors nous avons fini par le perdre. C’était un combat. » Avec le succès continu de la franchise avec Spirale, il arrivera peut-être que nous verrons certaines des idées de Bousman apparaître dans un futur épisode de la franchise Saw.

SpiraleL’arrivée de dans les cinémas a finalement eu lieu en mai de cette année, le film réussissant à rapporter 36 millions de dollars sur son budget de 20 millions de dollars et recevant des critiques généralement positives. Tandis que le Scie films généralement réalisés entre 100 et 160 millions de dollars, l’arrivée de Spirale immédiatement après la réouverture des cinémas après la pandémie de Covid19 signifie qu’il est difficile d’évaluer exactement l’appétit pour plus Scie est. Comme c’est la règle générale pour ces franchises d’horreur, ce n’est probablement pas le dernier que nous ayons vu de Spirale, mais si nous verrons Tobin Bell retourner dans son Scie sauteuse rôle à tout moment dans l’avenir de la série est quelque chose qui pour l’instant est un peu moins certain.

