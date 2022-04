Comment savoir s’il y a des intrus dans votre compte Netflix

Partager

Suivez ces étapes pour savoir si vous avez des pirates sur votre compte Netflix

Netflix est l’une des applications par excellence lorsqu’il s’agit de regarder des séries ou des films. Les prix de l’application ne sont pas bon marché, surtout si l’on veut voir le contenu en 4K. Compte tenu de l’augmentation des prix dans certains pays, il est toujours courant pour nous de partager le compte avec la famille ou les amis pour réduire les coûts. Cependant, il se peut que notre compte soit utilisé sans notre permission par des personnes que nous ne voulons pas. Par conséquent, nous expliquerons comment découvrir s’il y a des intrus dans notre compte Netflix.

Une des des moyens plus simples Pour pouvoir voir qui utilise notre compte, à la fois sur Android et sur notre ordinateur, il est entrez pour voir l’activité de visualisation dans notre profil pour savoir s’il y a une série qui a un chapitre vu et que nous n’avons pas visualisé. Nous vous apprenons comment le voir à partir des paramètresen s’assurant qu’aucune personne suspecte n’utilise notre abonnement.

Affichage de l’historique et de l’activité

activité de visualisation

Pour consulter l’activité de visionnage, nous pouvons entrer directement via l’un des profils c’est dans l’application. Avec cela, nous pouvons prendre en compte les titres qui ont été vus. S’il y a un titre qui ne nous convient pason peut soupçonner qu’il y a quelqu’un utilisant notre compte. Pour connaître l’activité de visionnage, nous devons :

Accédez à Netflix sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile

Accédez à l’un de nos profils

Une fois à l’intérieur, cliquez sur compte

Nous sélectionnons notre profil

Dans le menu déroulant de notre profil, cliquez sur « Affichage de l’activité »

Nous verrons la série reproduite par notre profil récemment

si nous trouvons un chapitre vu qui ne nous ressemble pas, cela peut être un signe que quelqu’un utilise notre compte sans notre permission. Si le compte est partagé, vous toucherez demandez à notre famille et à nos amis s’ils ont été ceux qui ont entré notre profil par erreur. Sinon, cela peut être un indicateur d’un intrus

Des extensions telles que « Statistiques de visionnage de Netflix » peuvent également nous aider à effectuer ce travail de recherche.

Historique de l’appareil de diffusion en continu

Si nous ne sommes pas totalement sûrs du titre ci-dessus, nous pouvons toujours essayer vérifier l’historique des appareils qui sont entrés dans notre compte. Avec cet historique, nous avons des informations sur les appareils, l’emplacement, l’heure d’entrée et plus de détails. Normalement Netflix vous informe généralement qu’un nouvel appareil est entré dans notre compte. Cependant, si nous partageons notre compte, ce serait plus difficile, donc cette option est plus spécifique lors de la recherche d’intrus.

Pour afficher l’historique, nous suivons ces étapes :

Nous entrons dans le web ou l’application Netflix

Nous accédons à notre profil et cliquons sur compte

Une fois à l’intérieur, nous glissons jusqu’à la fin, où les options sont

Nous trouvons l’option « Transmission récente depuis l’appareil »

Nous voyons ici la liste des appareils dans lesquels nous utilisons notre compte

Modifier le mot de passe et se déconnecter

Une fois que nous avons vérifié qu’il y a un intrus dans notre application, la première chose que nous devons toujours faire est changer le mot de passe et se déconnecter de tous les appareils depuis notre compte Netflix. Pour changer le mot de passe, nous pouvons soit le changer dans l’application elle-même, soit en accédant au formulaire de mot de passe oublié.

Depuis l’application

Si nous avons toujours le mot de passe de notre application Netflix, le processus est très simple car il nécessite quelques étapes pour le changer. Dans ce cas, nous pouvons le changer via mobile ou ordinateur avec les étapes suivantes :

Nous accédons au site Web ou à l’application Netflix

Cliquez sur l’un des profils

En compte, cliquez sur les paramètres du compte

Dans la nouvelle fenêtre, juste à côté des coordonnées bancaires et du plan que nous avons, la possibilité de « Changer le mot de passe »

Une fois que nous entrons, nous pouvons entrer le nouveau mot de passe. Il est fortement recommandé laissez l’option « Exiger que les appareils se reconnectent » cochée pour empêcher tout appareil de maintenir la session ouverte et ainsi s’assurer que le changement de mot de passe a été effectué correctement et sans problème.

Du formulaire de réinitialisation du mot de passe à l’e-mail ou au mobile

Si nous ne connaissons pas le mot de passe Netflix, nous n’avons pas besoin de créer un nouveau compte ou de supprimer le compte que nous avons déjà. Par e-mail, nous pouvons changer le mot de passe en effectuant quelques étapes simples. Cette étape est utile s’ils ont changé le mot de passe afin que vous ne puissiez pas accéder à votre compte. Tant que nous avons accès à l’e-mail ou au téléphone portable d’origine avec lequel nous avons créé le compte, nous pouvons réinitialiser le mot de passe comme suit :

Allons à la page d’aide de Netflix

Nous sélectionnons l’option réinitialiser le compte par e-mail ou SMS

Si nous avons utilisé un mobile, nous inscrivons le numéro de téléphone associé au compte

Si nous avons utilisé le courrier, nous écrivons l’adresse e-mail

Cliquez sur le bouton pour envoyer le mail ou envoyer le SMS

Nous recevrons un email ou un SMS pour suivre les étapes

Dans l’e-mail, il y a un lien pour se connecter

Nous changeons le mot de passe pour le nouveau

Nous marquons l’option « Exiger une connexion sur tous les appareils » pour être sûr qu’il est changé sur tous les appareils

Nous devons tenir compte du fait que le mot de passe a des exigences minimales pour le mettre en sécurité. En revanche, l’e-mail que vous nous envoyez expire après 24 heures s’il n’est pas utilisé. Il faut veiller à ce que nous l’utilisions à temps.

Si nous n’avons pas coché l’option pour forcer la connexion sur tous les appareils dans les étapes précédentes, nous devons effectuer une étape supplémentaire, qui sera se déconnecter de tous les appareils. Pour cela, nous devons entrer les paramètres Netflix dans notre compte et sélectionner l’option de déconnexion de tous les appareils.

Paramètres additionnels

Nous avons toujours des options supplémentaires pour nous protéger des intrus dans notre compte. Ces options sont basées par exemple sur relier un téléphone portable pour avoir une autre option de récupération de mot de passe supplémentaire ou créer une épingle pour entrer dans notre profil.

Associer un numéro de téléphone

Lors de la récupération du mot de passe, nous pouvons utiliser un numéro de téléphone comme méthode de récupération supplémentaire. Avec cette étape, nous éliminerons les problèmes lors de la récupération de notre mot de passe si, par hasard, nous rencontrons des problèmes avec le courrier électronique. Les personnes qui n’ont pas le numéro de téléphone portable, ils ne pourront pas récupérer le compte car ils ne pourront pas recevoir le code qui atteint l’appareil.

Mettez une épingle dans notre compte

Lorsque vous partagez le compte avec quelqu’un de l’extérieur, un ami ou un membre de la famille et que nous ne voulons pas qu’il voie la série que nous consommons, nous pouvons toujours créer un épingler dans l’application pour notre profil. De cette façon, lorsque nous voulons nous connecter à notre profil, il sera verrouillé et vous aurez besoin du code pour le déverrouiller. Pour configurer une broche, nous allons procéder comme suit :

Nous ouvrons le site Web de Netflix dans le navigateur

Nous allons à notre compte et profil

Dans les options, nous sélectionnons le compte

Dans notre profil, dans le menu déroulant, nous marquons l’option de blocage de compte

Une fois à l’intérieur, nous entrons le mot de passe de notre compte Netflix

Entrez les quatre chiffres et cliquez sur Enregistrer.

En suivant ces méthodes, notre compte sera plus robuste et ainsi nous pourrons savoir s’il y a des intrus. Si tel est le cas, nous pouvons prendre des mesures à ce sujet afin d’éviter tout problème futur avec notre compte.

