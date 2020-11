comment savoir si vous avez déjà les messages qui disparaissent

Vous pouvez facilement vérifier si vous êtes l’un des pionniers qui ont activé cette fonctionnalité.

Il y a quelques jours, nous avons officiellement appris l’arrivée future de messages qui s’autodétruisent sur WhatsApp, une option qui, à notre avis, serait mise en œuvre de manière inefficace pour de nombreux utilisateurs.

Eh bien, selon le célèbre portail Wabetainfo, la fonction des messages qui s’autodétruisent a déjà été implémentée dans la nouvelle version beta pour Android 2.20.206.9., donc votre arrivée est plus proche que jamais.

Disponible pour certains utilisateurs

Les WhatsApps détruits automatiquement sont déjà disponibles pour quelques utilisateurs de l’application, mais leur mise en œuvre est lente.

De cette manière, si cette fonction n’est toujours pas activée, ne vous inquiétez pas, car l’application de messagerie la teste toujours.

Il est également possible que vous soyez l’un des chanceux et que vous ne le sachiez tout simplement pas. La vérité, ce serait une honte Qu’ils étaient des pionniers et que vous manquiez l’occasion.

Pour vérifier si vous avez activé l’option d’autodestruction des messages, c’est aussi simple que:

Ouvrez les informations d’un contact ou d’un groupe si vous êtes l’administrateur.

Si vous voyez un nouvel onglet « messages qui disparaissent », cela signifie que la nouvelle option est activée pour vous et que vous pouvez commencer à l’utiliser.

En activant les messages qui disparaissent, dans la photo de profil de cette conversation spécifique une icône d’horloge apparaîtra pour indiquer que vos messages ont une date d’expiration.

De même, les participants à cette conversation ou à ce groupe seront informé par un message automatique que tout ce qu’ils y écrivent sera effacé dans les sept prochains jours.

Quelques principes de base des messages disparus

Lorsque l’option de disparition des messages est activée pour la première fois, une zone de texte apparaît dans l’interface WhatsApp spécifiant certains aspects qui y sont liés.

Par exemple, l’application nous informe que si cette fonction est opérationnelle et que l’utilisateur ne lit pas le message dans un délai de 7 jours, il sera quand même supprimé.

Cependant, l’aperçu du message peut toujours être disponible.

Attention également à un autre point: Si vous répondez à un message avec l’autodestruction planifiée, la vue du message peut toujours être disponible sur le réplica. Cela nous ramène au peu d’utilité que de nombreux utilisateurs que nous avons évoqués au début de l’actualité lui trouvent.

De plus, comme nous l’avons déjà mentionné à d’autres occasions, si le message selon lequel l’autodestruction est transmis à d’autres chats, cela ne sera pas supprimé, tout comme il ne sera pas supprimé si l’utilisateur a créé un copie de sécurité avant la suppression automatique.

Bien sûr, une fois la restauration appliquée, WhatsApp nous dit qu’elle sera supprimée.

