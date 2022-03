Comment savoir si votre entreprise a besoin d’un podcast ou non

Grâce à un podcast, votre entreprise peut faire un gros travail d’envergure sans avoir à trop investir.

Avez-vous pensé à la possibilité de créer un podcast d’entreprise ? Ce type de contenu audio fonctionne très bien dans tous les domaines. Vous êtes probablement aussi un consommateur de podcast, car il existe tout type de sujet. L’idée d’en fabriquer un pour votre entreprise n’est pas déraisonnable, voilà donc les points clés pour savoir si votre entreprise en a besoin et sur quoi vous devez compter pour le réaliser.

Podcast d’entreprise, en ai-je besoin ?

Eh bien, cela dépend, même s’il faut penser que c’est un moyen d’atteindre plus de gens et ça. tout comme la création de contenu écrit, il n’y a pas de barrière. Un podcast permet à votre public cible de consommer ce que vous proposez de manière simple. Et c’est que grâce aux podcasts, ils peuvent découvrir ce que vous voulez sans avoir à investir trop d’efforts. C’est un produit facile à digérer, surtout s’il est agréable. Il existe des applications comme Google Podcast qui sont idéales pour se tenir au courant.

Pour faire un podcast, vous n’avez besoin que de désir, plus quelques choses. Mais il faut penser que la création de ce type de contenu ne doit pas être vue comme un hobby, mais comme quelque chose de sérieux. Si vous le faites, rendez-le bon et ayez la capacité de concentrer périodiquement votre public. L’avantage de ce contenu est qu’après sa publication, il reste stocké pour pouvoir être écouté quand on le souhaite.

Pour cette raison, si vous vous lancez dans l’aventure du podcast d’entreprise il faut l’aborder de la même manière que le contenu écrit, c’est-à-dire des périodiques. Il n’y a rien de plus déconcertant pour le public que de ne pas savoir quand il y aurait une nouvelle publication.

Si vous décidez de faire un podcast pour votre entreprise, quelque chose qui est fortement recommandé et qui, a priori, ne nécessite pas un investissement très élevé, vous pouvez déléguer cette tâche à des professionnels de la communication, qui vous attendront à bras ouverts, ou déléguez cette tâche à quelqu’un dans l’entreprise ou faites-le vous-même. Peut-être que ces 2 dernières options sont recommandées pour des podcasts peut-être plus techniques. Rappelez-vous, comme la création de contenu, faire un podcast est un effort et si vous allez le déléguer à quelqu’un du personnel, vous devrez spécifier des conditions économiques et un espace temporaire pour le créer.

Une autre option est que votre podcast soit strictement professionnel, c’est-à-dire qui n’est consommé que par vos employés. C’est peut-être une bonne idée de signaler tout ce que vous voulez en temps opportun. Des changements à venir pour la nouvelle saison, à l’accueil des nouveaux ou à la revue de l’actualité concernant certains problèmes professionnels.

Que faut-il pour faire un podcast ?

Eh bien, en plus des idées, au moins une personne et du temps, les exigences pour démarrer un podcast ne sont pas très élevées. Avec un investissement minimum, d’excellents résultats peuvent être obtenus. Peut-être que le minimum requis est un microphone spécifique que vous pouvez connecter à un ordinateur et qui sera directement chargé de l’enregistrer. L’un des programmes informatiques les plus polyvalents, professionnels et gratuits est Audacity, un logiciel gratuit qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour diffuser votre podcast d’entreprise avec des garanties.

Vous n’aurez qu’à faire l’investissement d’un micro spécifique. Celui que nous vous proposons est de la marque Shure, une vieille connaissance dans le monde de l’audio professionnel et que vous pouvez acheter pour un prix très modéré. Il est toujours recommandé miser sur des micros capables de donner un minimum de qualité et que le résultat final soit aussi professionnel que possible.

Gardez à l’esprit que la sortie ou la connexion qu’il intègre est de type XLR, qui est la prise audio professionnelle à 3 broches, donc vous aurez besoin du câble adaptateur pour l’USB de l’ordinateur. Pour un peu plus d’argent, c’est notre recommandation. Et on peut dire que vous avez déjà tout pour que le podcast de votre entreprise puisse être enregistré.

Vous devrez également savoir comment diffuser le podcast de votre entreprise aux autres. S’il s’agit de quelque chose d’interne, c’est-à-dire réservé aux employés, il peut être partagé petit comité par n’importe quel réseau de messagerie, tel que WhatsApp ou Telegram, bien que ce système soit encore assez invasif. Pour ce type de podcast maison, ils peuvent être enregistrés avec un microphone directement sur votre mobile, les résultats ne seront pas spectaculaires, mais ils seront plus que suffisants.

La meilleure chose à faire est peut-être de le télécharger sur Spotify ou IVOOX, qui ont plans gratuits pour rendre votre contenu accessible à tous. Chez IVOOX, vous disposez d’un plan de paiement qui, pour très peu d’argent, vous permet des options avancées. Considérez cela comme un investissement.

Quelques conseils pour mon podcast d’entreprise

nous devrons toujours développer une feuille de calcul ou un script qui nous permet de créer régulièrement du contenu. Comme lorsque l’écriture de contenu est proposée, avec un podcast il doit en être de même. De cette façon, nous pourrons apporter une chronologie logique et projeter ce que nous voulons avec un certain ordre.

Le ton à utiliser Cela dépendra de la façon dont vous voulez être formel ou de l’air que vous voulez transmettre. Cette décision doit être prise en compte par les responsables de l’entreprise, mais quand on parle d’un podcast d’entreprise, on parle d’un produit qui peut devenir très consommé. Peut-être un ton moyen, proche et sans atteindre le vulgaire. C’est toujours un bon point de départ.

Finalement, un podcast a pour but de fidéliser l’auditeur. Par conséquent, il doit être en phase avec ce que le public veut entendre. Il suffira de jeter un œil aux métriques Google et de savoir ce qui est le plus recherché sur internet concernant votre domaine d’activité. C’est si simple.

Un podcast d’entreprise peut être un bon point de départ pour créer du contenu d’une manière différente, et cela peut être très réussi. Atteindre beaucoup plus de personnes par le biais des ondes est toujours une excellente motivation et, comme vous l’avez vu, l’investissement peut en valoir la peine et n’est en principe pas trop élevé.

