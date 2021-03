Comment savoir si une application utilise le microphone ou la caméra du mobile en secret

Ne les laissez pas vous espionner: découvrez quelles applications utilisent le microphone ou la caméra de votre mobile sans que vous le sachiez.

Google travaille depuis des années à améliorer Android grâce à des améliorations axées sur une meilleure gestion de la confidentialité des utilisateurs, principalement grâce au fait de donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur les autorisations que les applications utilisaient pour fonctionner. Mais ce n’est pas toujours suffisant. À certaines occasions, les utilisateurs d’appareils peuvent vouloir aller plus loin et savoir à tout moment si certaines applications vous «espionnent» secrètement.

Pour cela, une bonne solution a été celle mise en œuvre par Apple dans iOS 14, qui consiste en afficher un voyant à chaque fois qu’une application accède au microphone ou à la caméra frontale du téléphone, comme le font des appareils comme les MacBook depuis des années. Et, bien qu’Android n’inclue pas cette fonction directement dans le système, il est possible le répliquer grâce à un outil gratuit.

Découvrez quelles applications utilisent le microphone ou la caméra en temps réel

L’application en question est Access Dots, dont nous avons déjà parlé plus en détail il y a quelques jours. C’est une application totalement gratuite qui simule le fonctionnement des notifications d’enregistrement d’iOS 14. De cette façon, il montre un point orange dans la barre de notification lorsqu’une application utilise le microphone, ou un Couleur verte lorsqu’une application utilise la caméra de l’appareil.

En général, ces indicateurs apparaissent Après l’installation de l’application, il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose de négatif: dans la plupart des cas, les icônes apparaîtront car les applications qui accèdent à ces composants en ont besoin pour fonctionner. Cependant, cela peut être un bon moyen de découvrir si une application tire un avantage excessif des autorisations qui vous ont été attribués.

Cela étant dit, pour utilisez Access Dots sur votre mobile et découvrez si une application utilise secrètement le microphone ou la caméra de votre mobile, il vous suffit de suivre ces étapes:

Installez l’application Access Dots sur votre mobile. Ouvrez l’application et activez le commutateur qui apparaîtra sur l’écran initial. L’application demandera des autorisations d’accessibilité pour pouvoir « dessiner » les points sur le reste des applications. Vous pouvez les accorder dans l’écran des autorisations qui s’ouvrira automatiquement. Revenez dans l’application et, si vous le souhaitez, modifiez les couleurs des points d’avertissement d’enregistrement.

C’est tout. L’application étant déjà activée, la prochaine fois qu’une des applications installées sur votre appareil décide d’accéder au microphone ou à la caméra de votre mobile, vous verrez un indicateur de la couleur que vous avez choisie dans la barre d’état du système. Notez que il est possible de modifier la taille et la position de ces indicateurs, bien que pour cela, vous devrez faire un don au développeur via des paiements dans l’application disponible auprès d’Access Dots.

Rubriques connexes: Applications

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂