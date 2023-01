Comment savoir si un site est ouvert avec Google Maps

in

Vous n’irez plus sur un site et vous le ferez fermer grâce à Maps.

Google Maps peut nous informer si un site sur lequel nous voulons aller est ouvert ou non

Google Maps est l’application de cartographie préférée de beaucoup pour une multitude de raisons. L’un d’eux est qu’il nous permet de vérifier rapidement si le les établissements sont ouverts.

Grâce à cette application, entièrement gratuite pour Android, nous pouvons rechercher des établissements et connaître leurs horaires, ainsi que s’ils sont ouverts en temps réel. Si vous ne savez pas comment le vérifier, jetez un œil car cela vous prendra 2 minutes.

Comment filtrer par établissements ouverts sur Google Maps

Google Maps nous indique automatiquement si un établissement est ouvert ou fermé. Par exemple, si vous avez besoin d’une pharmacie, ouvrez simplement Google, recherchez « pharmacie » et sur la carte marquez l’option « Ouvrez maintenant ». De cette façon, les pharmacies ouvertes apparaissent, une option très utile pour éviter d’atteindre le site et de le trouver fermé.

Bien que j’utilise directement le Moteur de recherche Google comme je suis toujours sur l’ordinateur, vous pouvez également le faire depuis l’application Maps pour Android. Il vous suffit de l’ouvrir, de rechercher le magasin ou le type d’établissement que vous recherchez et de cocher la case « ouvrir maintenant ». En cliquant dessus, vous ne verrez que les magasins ouverts en ce moment.

Aussi, si vous donnez « plus de filtres » vous pouvez changer le « ouvrir maintenant » pour un personnalisé. Ceci est utile si vous prévoyez d’y aller à un autre moment et que vous voulez savoir s’il est également ouvert à ce moment-là.

Aller directement à un lieu ouvert dans Google Maps

Dans le cas où vous êtes directement dans la rue ou en voiture vers le site, ce que vous pouvez faire est Mettez le nom dans Google Maps et appuyez sur démarrer l’itinéraire. Si le magasin est ouvert, il vous emmènera directement, mais s’il est fermé ou si vous manquez de temps, ce message vocal sautera : « il est possible que (le magasin) soit fermé à votre arrivée« . Vous verrez également l’heure directement sur le mobile, au cas où vous auriez coupé le son.

Si le magasin est sur le point de fermer et que vous arrivez un peu à l’étroit, vérifiez d’abord combien de personnes se trouvent dans l’endroit. Grâce à cette fonctionnalité de Maps, vous pouvez vous faire une idée des personnes qui peuvent se trouver dans le magasin à ce moment précis, car ce n’est pas l’heure de pointe et vous avez le temps d’aller faire vos courses. De plus, apprendre à utiliser Google Maps pour éviter le trafic sur l’autoroute vous aidera à vous y rendre avant la fermeture.

Cette option est idéale, surtout si vous conduisez, car elle vous avertit par audio de ce qui compte pour vous, c’est-à-dire s’il sera ouvert à votre arrivée.

Comment connaître les horaires d’un établissement dans Google Maps

Une autre façon de savoir si un site est ouvert est d’ouvrir Google Maps, de le rechercher, puis regarde son emploi du temps. C’est rapide et facile.

Que faire si le magasin n’a pas d’horaires publiés ? Dans ce cas, le mieux est d’appeler.

Comment trouver le téléphone d’un lieu dans Google Maps

Bien que la méthode précédente pour savoir si un site est ouvert sur Google Maps fonctionne très bien, il peut arriver que les horaires ne soient pas publiés sur l’onglet Google ou, ce qui est pire, que n’est pas à jour. Cela est particulièrement courant les jours fériés, car les magasins (surtout les petits) ont tendance à fermer ce jour-là et ne mettent pas à jour les horaires manuellement dans Google Business.

Pour cette raison, la meilleure façon de savoir s’il est ouvert est de appeler par téléphone. S’ils ne vous répondent pas, il se peut que la personne responsable soit occupée ou que le magasin soit fermé, mais en cliquant simplement sur le bouton « appeler », vous pourrez contacter le magasin et ainsi lever tout doute. C’est quelque chose de très utile, surtout les jours fériés, car vous pouvez toujours appeler la veille et demander.

Bonus Track : regardez sur le Web ou sur les pages jaunes

Dans le cas où l’entreprise n’affiche pas d’informations sur l’horaire sur Google Maps et n’a pas la possibilité d’appeler par téléphone, tout n’est pas perdu, car vous pouvez vérifier si elle a un site Web et voir si elle l’y met.

Il y a des entreprises qui n’ont pas de site internet, mais attention, car beaucoup sont inscrites au annuaire de pagesjaunes.es. Lors d’une recherche sur Google, il peut déjà apparaître dans les premiers résultats de recherche, sans avoir à le rechercher manuellement dans ce répertoire. De là, vous pouvez voir leur horaire, leur numéro de téléphone et d’autres données.

Bien que Google Business soit génial et que nous l’utilisions via Maps pour savoir si un magasin est ouvert ou ses heures d’ouverture, tous les magasins ne l’utilisent pas au jour d’aujourd’hui. C’est pourquoi il est également important d’explorer ces pistes.

Dans le cas où aucun des moyens ne vous aide, vous n’aurez d’autre choix que de vous rendre en magasin et de lui demander quels sont ses horaires pour en tenir compte pour les futures occasions. Dans de nombreux cas, ils ont affiché sur la porte de l’établissement.

