Comment savoir si quelqu’un est connecté à votre réseau Wi-Fi sans autorisation et comment l’éviter

Avoir son propre réseau Wi-Fi n’était pas quelque chose de très courant dans les foyers il y a quelques années, même si maintenant nous ne pourrions plus nous en passer. Compte tenu de son importance, vous devez en prendre soin pour qu’il fonctionne au mieux, en suivant les conseils que Google vous a donnés pour améliorer votre Wi-Fi. Si votre connexion Internet ne fonctionne toujours pas comme elle le devrait, il est temps pour vous de considérer que peut-être que quelqu’un utilise votre réseau sans autorisation.

Il est possible qu’un voisin ait repris votre mot de passe Wi-Fi et en profite sans que vous le sachiez. Mais cela a une solution, car vous pouvez facilement découvrir quels intrus sont connectés à votre réseau et les expulser. Nous expliquons comment le faire et quelles étapes vous devez suivre pour éviter qu’ils ne reprennent votre connexion.

Comment savoir si quelqu’un est connecté à votre réseau Wi-Fi sans autorisation

Non seulement vous devez vous protéger lorsque vous naviguez sur les réseaux Wi-Fi publics, mais vous devez également vous protéger lorsque vous utilisez votre connexion privée à la maison. L’une des causes possibles de l’échec des performances de votre réseau Wi-Fi est que appareils qui ne devraient pas y être connectés, c’est-à-dire qu’il y a des intrus sur la connexion.

Pour savoir s’il y a appareils connectés à votre routeur sans votre permission, vous devez d’abord voir quels appareils y sont connectés. Lorsque vous avez la liste complète, vous devriez analyser chaque appareil jusqu’à ce que vous sachiez s’il vous appartient ou s’il correspond à d’autres utilisateurs qui ont été créés avec le mot de passe de votre routeur.

Pour ce faire, vous devez d’abord savoir quels sont les appareils connectés. Dans le Play Store, vous pouvez trouver de nombreuses applications gratuites pour votre mobile ou tablette Android, bien que nous en recommandions 3: Fing, WiFiman et Qui est sur mon Wi-Fi?. Ci-dessous nous vous laissons les liens afin que vous puissiez les télécharger.

Ces applications, et le reste que vous pouvez trouver dans le magasin avec les mêmes fonctions, sont simplement des scanners réseau qui révèlent qui se connecte à votre Wi-Fi. En connaissant ces informations, vous saurez s’il s’agit de votre mobile, de votre tablette et d’autres appareils technologiques, ou s’il y a un intrus occasionnel.

Pour différencier vos appareils de ceux qui sont connectés sans votre autorisation, vous devez regardez leurs noms, leurs adresses IP ou leurs adresses MAC. Ce sont des données d’identification pour chaque appareil, et donc elles vous aideront à détecter ceux qui ne devraient pas être là.

En plus de ces applications, vous pouvez également voir quels appareils sont connectés à votre réseau Wi-Fi si vous entrez les paramètres du routeur depuis votre Android. Une des façons de le faire est mettre l’adresse « 192.168.1.1 » dans n’importe quel navigateur Web. Après cela, vous devrez entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe, qui ont tendance à être à la fois « admin » (une faiblesse majeure).

L’accès à la configuration de votre routeur peut varier en fonction de l’opérateur téléphonique. Par exemple, dans le cas de Vodafone, l’utilisateur est «vodafone» et le mot de passe apparaît sur le routeur lui-même. Une fois dans la configuration, vous pourrez voir quels appareils sont connectés au réseau Wi-Fi, en détectant ceux qui le font sans autorisation. Une fois reconnu, il est temps de les expulser de votre réseau pour qu’il fonctionne à nouveau normalement.

Comment expulser les intrus de votre Wi-Fi et les empêcher de rentrer

Passons à l’important, comment pouvez-vous expulser ces intrus qui ont envahi votre réseau Wi-Fi? Il existe plusieurs méthodes pour cela, mais la plus simple est changez le mot de passe du routeur afin que vous seul puissiez accéder à la connexion. Pour ce faire, vous devrez entrer la configuration du routeur et modifier le mot de passe que vous aviez jusqu’à présent. Bien sûr, vous devez choisir un code alphanumérique compliqué, et ne pas vous limiter au dangereux 12345.

Une autre méthode est utiliser l’application NetCut, dont vous pouvez télécharger gratuitement le fichier d’installation sur votre Android ou votre ordinateur. Après avoir installé l’application ou le programme, vous devez analyser le réseau pour trouver tous les appareils connectés et éjecter ceux qui ne sont pas les vôtres en les sélectionnant et en cliquant sur l’option « Couper ».

Une fois que vous avez chassé les intrus, il est temps de renforcer votre réseau Wi-Fi pour les empêcher de rentrer. Après avoir défini un mot de passe de difficulté élevée, vous devez désactiver la fonction WPS du routeur, qui permet d’accéder à la connexion avec un code PIN de seulement 8 chiffres. Pour les pirates, il est beaucoup plus facile de découvrir ce code et d’accéder au routeur, il est donc préférable de le désactiver.

En plus d’expulser l’intrus, il est également recommandé filtrer votre adresse MAC dans les paramètres du routeur afin que le même appareil ne puisse pas se reconnecter à l’avenir, même s’il connaît le mot de passe. En parlant de ce dernier, vous pouvez le changer avec une certaine fréquence pour vous assurer que vous seul le savez.

Finalement, C’est une bonne idée d’éteindre le routeur chaque fois que vous savez que vous n’allez pas l’utiliser, surtout si cela va durer une période considérablement longue. De cette manière, vous aurez la certitude que personne ne profite de votre réseau Wi-Fi sans votre autorisation pour vous connecter à Internet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂