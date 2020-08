Comment savoir si le routeur de mon opérateur est bon ou si je dois le changer (2020)

Le routeur, équipement principal de notre maison numérique, nous donne connectivité Internet et dans un réseau local, il nous permet d’accéder à des services de streaming, de jouer en ligne, de surfer sur le Web, de passer des appels vidéo, d’accéder au courrier électronique et à l’assistance équipement “intelligent” de la maison.

Cependant, c’est un élément inconnu pour une grande masse d’utilisateurs qu’après avoir été installé par le technicien de l’opérateur et découvert le mot de passe WiFi, il passera probablement des jours camouflé dans le salon, sans que nous y prêtions attention, régissant le comportement de notre accès Internet en arrière-plan.

Tant que tout fonctionne parfaitement, il n’y a pas de problème, mais lorsque nous commençons à subir des ralentissements, des coupures dans la connexion sans fil, des arrêts dans les vidéos ou des excès ping dans les jeux, la question se pose: est-ce assez bon le routeur que mon opérateur m’a installé en standard ou serait-ce pratique échanger contre une meilleure alternative?

Évaluer nos besoins

Ces dernières années, nous avons procédé à un examen périodique de l’offre de routeurs que les opérateurs nous donnent lors de la location de leurs services, en concluant que progressivement les capacités se sont améliorées de ceux-ci à la fois en vitesse et en avantages supplémentaires.

Cependant, il ne faut pas oublier que ces types d’appareils n’ont qu’une seule raison d’être: donner soutien de base aux activités que nous avons contractées avec l’opérateur et, dans le meilleur des cas, soyez également prêt pour les futures mises à jour et améliorations du service. Autrement dit, selon le type d’accès auquel nous sommes abonnés, nous aurons un routeur avec des fonctionnalités plus ou moins importantes.

Le routeur fourni par notre opérateur offre généralement les bons avantages pour accéder aux services que nous avons contractés

Par exemple, si nous n’avons qu’une couverture ADSL, la chose habituelle est qu’ils nous fournissent un routeur obsolète avec une faible capacité de traitement et connectivité très limitée, à la fois dans les réseaux locaux avec des ports qui ne dépasseront pas 100 Mbps et dans l’interface WiFi qui, espérons-le, sera de type N à 150 Mbps.

Si nous avons une couverture de fibre optique ou câble la situation s’améliore considérablement, puisque ces dernières années les opérateurs ont mis les batteries et ont opté pour des équipements beaucoup plus puissants qui sont préparés pour des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps (bien que nous ayons contracté un accès plus lent de par exemple 100, 300 ou 600 Mbps), ce qui a abouti à des ports Ethernet et des interfaces sans fil beaucoup plus rapides.

Le routeur de mon opérateur est-il donc assez bon? Eh bien, cela dépendra de l’usage que nous allons faire de notre réseau local, des services numériques auxquels nous accédons et surtout de son comportement au quotidien. Si généralement répondre à nos besoins avec une bonne vitesse, stabilité, assez couverture du réseau sans fil dans toutes les chambres et réponse raisonnablement rapide probablement nous n’avons pas besoin de chercher un autre modèle ou alternative.

Si au contraire, et malgré une bonne connexion avec notre FAI, nous souffrons de coupures fréquentes du WiFi, d’une faible vitesse d’accès Internet, d’un faible rayon de couverture sans fil, de plantages occasionnels du routeur lui-même, arrêts continus dans les services vidéo comme YouTube ou Netflix, même lorsque nous y accédons par Ethernet ou des problèmes similaires, nous devrions peut-être prendre des mesures pour améliorer ou remplacer notre équipement bien-aimé.

Le moins que vous demanderiez à un routeur en 2020

Les routeurs sont complexes systèmes d’information qui incluent des processeurs, des coprocesseurs, des ports d’entrée et de sortie, des mémoires RAM et des systèmes d’exploitation, des fonctionnalités qui, dans de nombreux cas, ne sont pas clairement spécifiées dans les manuels d’utilisation concis inclus dans la boîte.

Par conséquent, il est difficile d’évaluer si un modèle est meilleur qu’un autre en se basant uniquement sur ces types de paramètres, en particulier dans les équipements fournis par les opérateurs, où les instructions sur papier ont également tendance à briller par leur absence, nous envoyant, dans le meilleur des cas , vers un lien Web avec peu d’informations techniques et généralement peu utiles.

Cependant, il y a certaines caractéristiques ou fonctionnalités que nous devrions demander à un routeur en 2020 pour pouvoir offrir un minimum d’avantages au niveau des services domestiques les plus courants aujourd’hui. Pour commencer, il est conseillé d’avoir 3 ou 4 ports Ethernet Gigabit gratuit qui nous permet de déplacer de grandes quantités de données via le réseau local, de connecter des équipements exigeants et des NAS de nouvelle génération. Mais ils sont également nécessaires si nous voulons contracter des connexions fibre supérieur à 100 Mbps et nous allons utiliser des liaisons filaires (Ethernet ou PLC) chez nous.

Les ports classiques pour 10/100 Mbps Ils peuvent continuer à être valables pour les connexions ADSL, mais ils sont clairement obsolètes et si notre routeur ne dispose que de ce type de connexion, nous limiterons les possibilités du réseau interne lors de la transmission de contenu vidéo 4K ou de la connexion simultanée de plusieurs appareils à vitesse maximale.

Quant à la connectivité WiFi, le minimum que l’on puisse demander à un routeur ce 2020 est d’avoir une interface WiFi N en 2,4 GHz au moins 300 Mbps et WiFi AC à 5 GHz de 867 Mbps qui nous permet de connecter des téléviseurs 4K, des lecteurs multimédias et des systèmes auxiliaires à haut débit, ne serait-ce que dans la pièce où se trouve le routeur, puisque la capacité de pénétration dans cette bande est inférieure à celle obtenue en 2,4 GHz.

Si c’était possible et que nous voulions un modèle avec des garanties pour l’avenir, cela ne ferait pas de mal s’il nous offrait également la compatibilité avec le WiFi 6 (anciennement connu sous le nom de protocole 802.11ax), la nouvelle version du standard sans fil parmi les avantages de laquelle on retrouve: un vitesse de connexion plus élevée jusqu’à 40% plus élevé que le WiFi AC (maintenant connu sous le nom de WiFi 5), une meilleure réponse lorsqu’il y a de nombreux appareils connectés au même réseau, possibilité de fonctionnent à la fois en 2,4 et 5 GHz et une plus grande efficacité énergétique.

Il est également conseillé d’avoir un type de connectivité supplémentaire sous la forme de Ports USB 2.0 ou 3.0 Si nous voulons partager du contenu en streaming avec tous les ordinateurs du réseau simplement en connectant une mémoire ou un disque dur au routeur, utilisez-le comme système de sauvegarde automatisé, centre d’impression local et même pour enregistrer les téléchargements BitTorrent si le routeur peut fonctionner en tant que client de ce réseau P2P ou pour monter un serveur FTP, bien que ces derniers soient des fonctions plus typique d’un NAS ce qui nous donnera probablement aussi de meilleurs avantages.

L’une des plaintes les plus fréquentes avec les routeurs opérateur est liée aux limitations et aux blocages de certaines fonctions de l’interface utilisateur.

Enfin, un autre point que nous devons poser à un routeur moderne, soit du FAI soit neutre, est d’incorporer une bonne interface utilisateur, simple à utiliser mais puissant qui nous permet de configurer les paramètres les plus courants (tels que les mots de passe, éteindre et allumer le WiFi, changer les canaux de fréquence et l’alimentation, etc.) rapidement et sans se perdre dans les menus éternels. C’est généralement un point qui n’est généralement pas respecté par l’équipement attribué par les opérateurs, car beaucoup de ces options sont verrouillées en standard nous obligeant à acheter des équipements supplémentaires si nous voulons y accéder.

Avant d’acheter quoi que ce soit, essayons d’optimiser

Mais avant de se rendre comme un fou dans un magasin pour acheter un nouveau modèle de routeur, il faut se demander si on fait tout son possible pour exploiter les possibilités de nos équipements. Par exemple, avons-nous configuré correctement connectivité sans fil?

Il est très courant d’avoir un couverture WiFi moche même en étant collé au routeur et en déplorant sa mauvaise qualité, pensant qu’avec l’un d’une autre marque, nous atteindrons une vitesse de connexion plus élevée. Ensuite, nous allons au magasin, nous achetons la dernière merveille du marché et après l’avoir installée à la maison, il n’y a pratiquement aucune différence. Est-ce aussi mauvais que celui que nous avions? Le problème est probablement dans le saturation des bandes WiFi et non sur le routeur.

Après avoir démarré un nouveau routeur, il faut vérifier qu’il a su choisir la bande de fréquences la plus adaptée à notre maison

La première chose à faire après la mise en service d’un nouveau routeur est de vérifier qu’il a pu choisissez la bande de fréquences la plus appropriée chez nous. En général, nous serons entourés de voisins avec leurs propres réseaux WiFi qui interféreront avec le nôtre réduire votre vitesse et votre couverture.

À tel point que dans les cas les plus extrêmes, nous pouvons difficilement nous connecter. La solution, s’il y a des bandes libres, est relativement simple et consiste à passer à une bande moins saturée, comme nous l’avons vu à d’occasions précédentes ou si l’on peut parier directement sur le 5 GHz si l’utilisation privilégiée sera proche du lieu d’installation du routeur.

Il est également pratique d’optimiser les équipements que nous connectons à chaque interface de connexion. Par exemple, ceux qui consomment le plus de bande passante (télévision, lecteurs multimédias, PC de bureau ou NAS), il est généralement pratique de les connecter en câble Ethernet pour profiter de leur vitesse plus élevée et libérer la connexion WiFi pour les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Enfin, il vaut la peine de compléter les connexions du routeur avec d’autres technologies mixtes qui nous aident à apporter la connectivité aux pièces les plus reculées de la maison. Par exemple, nous pouvons monter un réseau hybride PLC-WiFi Cela libère une partie du spectre sans fil en créant un nouveau point d’accès WiFi ou filaire uniquement dans la pièce que nous voulons, par exemple dans celle qui pose le plus de problèmes lorsqu’il s’agit d’avoir une bonne réception WiFi.

Remplacer ou compléter?

Si, après avoir essayé d’optimiser, nous continuons à avoir besoin de plus de fonctionnalités et / ou d’une connectivité plus puissante pour notre réseau local, nous devrons probablement franchir le pas et optez pour une nouvelle équipe, un nouveau routeur qui améliore la connexion réseau.

Cependant, avant d’acheter un nouveau routeur, il faut garder à l’esprit que, en général, la majorité des modèles neutres (sans marque d’opérateur) que l’on trouvera en magasin ils ne fonctionnent pas pour tous les services de notre FAI, ils ne sont pas compatibles à 100%, ou la configuration à effectuer n’est pas immédiate et n’est pas accessible à tous.

Sur le marché, nous pouvons trouver une multitude de routeurs neutres, mais seuls quelques-uns d’entre eux sont livrés avec ADSL ou modem câble incorporé, indispensable si nous avons une de ces connexions. Encore moins est le nombre de modèles que nous pouvons connecter à un réseau optique et sont compatibles avec les services VoIP et TV de notre opérateur.

Par conséquent, si nous voulons un routeur qui remplace complètement celui que nous avons déjà, nous pourrions avoir des difficultés à le trouver et nous devrions opter plus pour compléter notre modèle actuel qu’en le remplaçant complètement. Autrement dit, la meilleure option est probablement pour nous de compléter et d’améliorer notre connexion avec un autre appareil plus avancé qui sera chargé de gérer une partie du réseau local interne, mais en gardant le routeur de l’opérateur comme nœud central et de fournir un accès Internet.

À ce stade, nous avons plusieurs options. Par exemple, si le problème concerne le réseau sans fil, nous pouvons choisir d’utiliser un point d’accès qui génère un propre réseau WiFi de meilleure qualité quel que soit le routeur de notre opérateur.

Les réseaux dits Mesh sont également devenus très importants ces dernières années. réseaux maillés qui établissent un réseau sans fil dans toute la maison en plaçant plusieurs appareils dans différentes pièces et en les connectant tous au routeur de l’opérateur par câble Ethernet.

Enfin, une option très simple qui donne généralement de bons résultats (sauf pour le raccrochage occasionnel) sont les adaptateurs CPL, avec ou sans connectivité WiFi, nous permettant d’apporter la connexion à toutes les pièces via le réseau électrique de la maison. . Ils sont un bon complément au routeur de base car ils étendent la connexion au-delà de la couverture WiFi standard, même s’ils ne sont pas sans problèmes.