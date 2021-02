Comment savoir si le mobile que vous allez acheter en vaut vraiment la peine

Il y a quelques jours, je vous ai raconté comment ils m’ont «arnaqué» lorsque j’ai acheté mon premier smartphone Android. Je ne connaissais pas du tout Android et les smartphones et Je voulais juste un Samsung avec lequel je peux utiliser WhatsApp et jouer à Angry Birds. Le résultat a été un désastre, un appareil qui, du début à la fin, n’a pas répondu aux attentes.

Aujourd’hui, acheter un appareil est beaucoup plus sûr qu’il y a des années. En règle générale, les appareils bas et milieu de gamme sont assez intéressants et ont des performances plus qu’acceptables. Ahora bien, el peligro siempre está ahí y no sería la primera vez que un astuto vendedor consigue colocar un teléfono basura a un incauto comprador o que un usuario compra un dispositivo por internet pensando que es una ganga y lo que acaba recibiendo es un ladrido con écran. Alors, comment savoir si un appareil que vous êtes sur le point d’acheter n’en vaut pas la peine?

Anciennes versions d’Android

L’un des premiers signes qui indiquent qu’un téléphone est une vraie birria, est sa version d’Android. Si vous avez le plus récent – dans ce cas Android 10 – un bon signe, car cela indique que la firme a au moins pris l’appareil au sérieux et que même avec de la chance, il se mettra à jour vers Android 11.

Si, en revanche, il a été publié avec Android 9 ou après un certain temps depuis sa sortie, il n’a toujours pas été mis à jour, mieux vaut fuir. C’est un téléphone oublié par la marque et qui ne recevra plus de mises à jour ou de correctifs de sécurité. Ce dernier est assez courant, en particulier dans les gammes basses et moyennes ainsi que dans les téléphones achetés en ligne sur les marchés asiatiques.

Un téléphone non pris en charge en plus d’être vulnérable à d’éventuelles attaques, Il ne corrigera pas les erreurs ou les bugs en cas de les avoir, donc son utilisation quotidienne sera une épreuve. Et je vous dis par expérience qu’en 2014, j’ai acquis une marque de téléphone chinoise MLAIS pour très peu d’argent et que c’était un carrousel d’erreurs techniques qui n’ont jamais été corrigées.

Bloatware et marques inconnues

Un autre signe qu’un téléphone mobile est une vraie merde est le bloatware. Qu’est-ce que le bloatware? En général, le terme bloatware fait référence à tout ce logiciel «bloatware», qui arrive pré-installé dans le système d’exploitation de l’appareil, occupant et consommant des ressources sans apporter d’avantages évidents aux utilisateurs.

En règle générale, plus un appareil Android est mauvais, plus il a de bloatware et ce sont généralement des appareils bon marché avec une marque inconnue. Et je veux aussi parler de ce dernier. Actuellement sur le marché Android, il existe une multitude de marques éprouvées qui proposent des appareils dans une large gamme de prix. Ne jouez pas avec des marques inconnues, aussi bon marché qu’elles soient. Motorola, Xiaomi, realme et même Samsung ont des appareils pour tous les budgets. Pourquoi le risquer?

Comment ils vous vendent le produit: publicités, emballages …

Plusieurs fois, il n’est pas nécessaire d’allumer un appareil pour se rendre compte que les choses ne semblent pas bonnes. Imaginaos que vemos un anuncio en internet para adquirir un dispositivo que sobre el papel pinta asombroso, vamos a la descripción del anuncio y este está lleno de errores, faltas de ortografía y parece que ha sido escrito –parece no, seguro que sí– utilizando el traducteur de Google. Si une marque n’a pas dépensé d’argent pour un traducteur, pensez-vous qu’elle l’aura fait lors de la fabrication de son terminal?

Idem lors de la présentation de votre produit. Dans ce Apple est le meilleur. Leurs appareils ont un emballage imbattable et tout commence avec leur boîte. Evidemment nous n’allons pas demander à toutes les marques d’imiter Cupertino, mais au moins une présentation minimale que les smartphones ne sont pas exactement bon marché.

Mauvaises opinions en ligne

Désolé mais à ce jour Il n’y a aucune excuse pour ne pas s’informer lors de l’achat, que ce soit un smartphone ou tout autre produit technologique. Nous avons tous Internet à la maison, nous savons tous comment rechercher les opinions et les commentaires des autres utilisateurs sur Google et nous avons tous un ami ou un parent qui connaît le sujet et à qui demander.

L’achat d’un téléphone portable ne doit pas être quelque chose que vous prenez à la légère. Non seulement pour le prix de ceux-ci, mais parce que ce sera un compagnon qui sera à nos côtés tous les jours pendant quelques années et même plus. Voulez-vous acheter un téléphone spécifique? Cherchez sur internet, informez-vous, demandez un avis, regardez l’analyse sur des sites comme 45Secondes.fr et surtout, n’achetez pas la première chose que vous voyez même à un bon prix. Parfois, le bon marché s’avère cher.

