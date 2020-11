Comment savoir si j’ai été bloqué sur Facebook

Si vous pensez que quelqu’un vous a bloqué sur Facebook, avec ces méthodes, vous pouvez confirmer ou infirmer vos soupçons.

Le réseau social Facebook vous permet d’envoyer des messages à vos amis, de commenter sur leur mur ou de voir leurs informations personnelles, mais Que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas effectuer ces actions?

Tout comme vous pouvez bloquer sur Facebook, les autres utilisateurs peuvent également vous bloquer pour vous empêcher de communiquer avec eux. Cependant, comment pouvez-vous confirmer que vous avez effectivement été bloqué et qu’il ne s’agit pas d’une défaillance de la plateforme?

Dans ce guide, nous expliquons les détails à prendre en compte pour savoir si vous avez été bloqué sur Facebook Et donc, arrêtez d’essayer d’entrer en contact avec un utilisateur qui ne souhaite pas de relation avec vous (du moins sur Facebook).

Enfin, nous cherchons s’il y en a possibilité d’éviter ce blocage pour communiquer avec l’ami qui vous a bloqué. Nous avons commencé!

Vous ne pouvez pas lui envoyer de messages

L’un des moyens les plus simples de savoir si quelqu’un vous a bloqué sur Facebook est d’essayer d’envoyer un message à cet ami via Facebook Messenger.

Accédez au chat et retrouvez leur conversation. Oui votre nom apparaît en noir au lieu de bleu, cela signifie que vous ne pouvez pas lui envoyer de messages et, probablement, qu’il vous a bloqué.

Vous ne pouvez pas voir leurs informations

Si avant tu pouvais voir le mur d’un ami et pas maintenant, la conclusion est claire: il vous a bloqué sur Facebook et ne souhaite pas que vous ayez accès à ces informations.

Cela s’applique si la personne vous a ajouté en tant qu’ami, sinon, il peut être vous venez de changer votre vie privée et seuls les amis peuvent voir votre mur.

Vous ne pouvez pas commenter leur mur

Nous continuons sur le mur de l’ami dont vous vous méfiez pour expliquer un autre détail qui indique qu’il vous a bloqué: tu ne peux pas commenter son mur.

C’est vrai, si en plus de ne pas voir leurs informations ou leur activité, vous ne pouvez pas publier sur leur mur Facebook, tout indique qu’ils vous ont bloqué.

Nous répétons que cela s’applique lorsque vous avez déjà ajouté cet utilisateur en tant qu’ami sur le réseau social. Sinon, cette personne peut avoir configuré que seuls vos amis peuvent voir et commenter Dans son mur.

Vous n’apparaissez pas sur leur liste d’amis

La liste d’amis Facebook est très éclairant, et il peut confirmer en quelques secondes si un contact vous a bloqué ou non.

Si un contact était sur votre liste d’amis et ne l’est plus, c’est probablement parce qu’il vous a supprimé de Facebook. Supprimer n’est pas synonyme de blocage, ils vous ont peut-être simplement supprimé de leur liste d’amis car ils ne sont pas intéressés par le contenu que vous publiez.

Cependant, si vous ne pouvez pas accéder à leur profil, et que d’autres amis peuvent le faire, cela indique clairement qu’ils vous ont bloqué.

Je ne trouve pas son profil

Cette méthode nécessite un deuxième compte Facebook inconnu de la personne que nous enquêtons. Si vous nous avez bloqués, nous ne pourrons pas trouver votre profil dans le moteur de recherche de la plate-forme.

Recherchez son profil avec un autre compte Facebook, si dans ce compte vous avez accès au contact, cela signifie qu’il vous a bloqué.

Votre nom apparaît toujours dans les jeux partagés

Le dernier détail dans lequel vous pouvez vérifier pour savoir si un ami Facebook vous a bloqué se trouve dans la section Jeux. Pour cela, vous devez avoir partagé un jeu récemment.

Étant donné que certains jeux ne sont pas mis à jour avec les dernières modifications, vous pouvez en profiter et entrer dans le jeu auquel vous jouiez ensemble. Si le nom de l’ami apparaît toujours là-bas, mais vous ne pouvez pas lui envoyer de messages et vous n’apparaissez pas sur sa liste d’amis, il est fort possible qu’il vous ait bloqué.

Est-il possible d’éviter le blocage?

Non, il n’est pas possible d’éviter le blocage d’un ami qui a bloqué votre compte Facebook afin que vous ne puissiez pas lui envoyer de messages, publier sur son mur ou partager des jeux avec vous.

La seule chose que vous pouvez faire est d’accepter le blocage et laissez ce contact seulEh bien, il le voulait ainsi en mettant une barrière entre eux sur Facebook.

