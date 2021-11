Comment savoir quelle a été la première chose que vous avez vue sur Netflix

Vous avez sûrement déjà perdu la trace de la première fois où vous avez créé un utilisateur dans Netflix et vous avez commencé à jouer un film. Bien que la première production originale de la plate-forme ait été Château de Cartes, en 2013, son catalogue comportait de nombreux titres issus d’autres études telles que Warner Bros. ou Disney. Au fil du temps, la plateforme a commencé à créer de plus en plus de fictions originales et est devenue l’une des plus riches en contenu.

En ce sens, il est pratiquement impossible de savoir combien de films et séries vous avez vus. Rappelez-vous encore moins quelle a été la première chose à laquelle vous avez joué sur cette plate-forme. Les catalogues ont changé plusieurs fois car Netflix perdu les droits de diffusion de certaines fictions. De plus, de plus en plus de studios choisissent de créer leurs propres plateformes et rendent très difficile le suivi.

Cependant, Netflix offre une solution pour ceux qui souhaitent toujours savoir quelle a été la première chose qu’ils ont vue dans le catalogue. Il suffit de saisir le compte depuis un ordinateur, de cliquer sur le coin supérieur droit où se trouve l’utilisateur pour afficher un menu, puis de cliquer sur « compte » et d’y entrer notre profil. Une fois à l’intérieur, recherchez le bouton « Afficher l’activité » et vous pourrez voir les titres. La solution est de le télécharger et de l’ouvrir dans un Exceller, pour aller à la première fiction vue.

Netflix cache un échec dans son catalogue. Tu l’as vu?

De la première série qui Netflix produites en 2013, un grand nombre de fictions issues des investissements de cette société sont passées. L’un des plus grands emblèmes était Des choses étranges, qui a fini de le consolider en tant que plate-forme pour une utilisation massive, mais vous pouvez également parler d’histoires telles que Chasseur d’esprit, Le vol d’argent et tant d’autres. Parmi eux, il y en a un qui a été un échec et est aujourd’hui quasiment introuvable.

Il s’agit de patronne, une comédie qui a titré Britt Robertson, qui est arrivé sur la plateforme le 21 avril 2017 mais n’a pas dépassé la première saison. Non seulement il a été annulé, mais le seul moyen de le retrouver dans le catalogue est de taper son nom complet dans le moteur de recherche. C’est une production basée sur le livre homonyme de Sophie Amoruso, fondateur de la marque de mode coquine. Bien qu’on ne sache pas s’il y avait un lien direct avec ce fait, lors de la première, la marque a reçu des plaintes concernant les conditions de travail qui auraient pu conduire à le N rouge pour l’annuler.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂