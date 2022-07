Comment savoir combien de chansons sont dans une liste de lecture Spotify

C’est le moyen le plus simple de savoir combien de chansons se trouvent dans une liste de lecture Spotify. Ne manquez aucun détail !

Une des applications préférées des utilisateurs pour écouter musique, podcasts et radio c’est Spotify. Et c’est que sa grande compatibilité avec divers logiciels en fait une application multiplateforme populaire parmi de nombreuses personnes.

En général, c’est un service très complet avec des fonctionnalités attrayantes qui, à ce jour, ajoutent plus 422 millions d’utilisateurs dans le monde.

Parmi les fonctions les plus remarquables, nous avons la création de listes de lecture, où il est possible organiser, modifier et enregistrer jusqu’à plus de 10 000 chansons. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé, Combien y a-t-il de chansons dans une playlist Spotify ?

Ainsi, vous pouvez savoir combien de chansons se trouvent dans une liste de lecture Spotify

Le moyen le plus rapide de savoir Combien y a-t-il de chansons dans une playlist Spotify ? est à travers la liste de lecture créée. Cela peut fonctionner à la fois pour les listes de lecture créées et pour la musique à laquelle vous avez donné un like et tous les albums que vous avez enregistrés dans votre bibliothèque.

Bien entendu, cette procédure peut être effectuée à partir du version Web de l’ordinateur Oui applications informatiquesSi vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas, nous vous indiquons dès maintenant chacune des étapes à suivre.

Depuis l’ordinateur

Connectez-vous à votre compte Spotify .

. Sur le côté gauche de l’écran, cliquez sur les listes de lecture créées par vous, les chansons avec des goûts et même dans la bibliothèque.

Ensuite en haut le titre de la playlist s’affichera et juste en dessous le titre s’affichera combien de chansons sont dans votre liste de lecture Spotify. De plus, vous pourrez voir la durée totale de la playlist.

Curieusement, lorsque vous ajoutez plus de chansons, le compteur augmente ainsi que la durée.

Depuis le téléphone

Pour savoir Combien y a-t-il de chansons dans une playlist Spotify ? depuis l’appareil mobile est un peu plus compliqué. Dans ce cas, vous ne pouvez le faire qu’avec le chansons que vous avez aiméesle reste est impossible.

Mais ne vous inquiétez pas, puisque la bonne chose à propos de Spotify c’est qu’il en a toujours un nouvelle mise à jouril y a donc de fortes chances que vous connaissiez plus tard le nombre de chansons disponibles dans votre playlist. Pour l’instant il ne reste plus qu’à passer en revue depuis l’ordinateur.

Vous pouvez donc rétablir la fonction de comptage des pistes dans Spotify

Auparavant, il était possible de voir Combien y a-t-il de chansons dans une playlist Spotify ? de manière simple et intuitive, cependant, la fonction a été supprimée dans l’une des dernières mises à jour où Spotify a supprimé la limite de 10 000 chansons par utilisateur.

Donc, si vous appartenez à ce 1 % d’utilisateurs qui économisent plus de 10 000 chansons dans sa playlist ou vous voulez simplement garder un décompte exact de vos pistes, vous n’aurez qu’à entrer sur la page officielle de Spotify et voter pour que le décompte des chansons revienne. C’est si simple!

Votez pour la récupération du nombre de pistes de la liste de lecture Spotify

