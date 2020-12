Comment sauter le temps dans Cyberpunk 2077

Tout comme The Witcher 3, le dernier jeu de CD Projekt Red fonctionne selon un cycle nuit / jour. L’heure dans Cyberpunk 2077 peut être modifiée à volonté du joueur, quand ou comme il le souhaite.

Cyberpunk 2077: Comment sauter le temps

C’est un mécanisme simple que vous devez savoir exécuter. Pour sauter du temps dans Cyberpunk 2077, ouvrez le menu Jeu. Cela se fait sur PC en appuyant sur I (prononcé «œil») sur votre clavier; pour PS4, appuyez sur le pavé tactile et pour Xbox, appuyez sur le bouton Afficher. Dans le menu du jeu, appuyez sur Skip Time en bas à gauche de l’écran. Ensuite, vous pouvez avancer dans le temps autant que vous le souhaitez, d’heure en heure.

En relation: Tous les chemins de vie dans Cyberpunk 2077, expliqués

Sauter du temps dans Cyberpunk 2077 peut ne pas sembler être le mécanisme le plus intéressant, mais il y aura des cas où vous aurez besoin de savoir comment changer le temps. Certaines quêtes vous obligent à être à un endroit dans un laps de temps spécifique. Par exemple, la quête « The Information » vous demande d’aller au Lizzie’s Bar entre 18 h et 6 h.

En relation: Combien de temps faut-il pour battre Cyberpunk 2077?

Si vous arrivez à cet endroit en dehors du délai imparti, vous ne pourrez pas déclencher la quête. Au lieu de rester là à attendre, vous pouvez sauter le temps simplement en ouvrant le menu du jeu.

Cela permettra également de gagner du temps au lieu de fuir le lieu pour la distraction inévitable qu’une autre quête secondaire pourrait déclencher. Vous pouvez donc tout aussi bien utiliser la fonction de saut de temps dans Cyberpunk 2077 que CD Projekt Red a mis dans le jeu.

Pour tout ce qui concerne Cyberpunk 2077, nous sommes là pour vous. Besoin de savoir comment conduire une troisième personne dans Cyberpunk 2077? Vous pouvez également consulter nos trophées et notre liste de réalisations pour extraire absolument tout de Cyberpunk 2077.