Comment s’appelle le fils de Khloe Kardashian ? Le nom du bébé n ° 2 suscite des théories de fans

Après la naissance du fils de Khloe Kardashian et Tristan Thompson, les fans ont commencé à théoriser le nom que l’ancien couple aurait pu choisir pour leur nouveau-né.

La star de télé-réalité n’a fait qu’ajouter à cette spéculation avec quelques indices possibles sur le nom du bébé.

Kardashian et Thompson ont fait la une des journaux après que des informations ont éclaté en juillet 2022 selon lesquelles ils attendaient leur deuxième bébé via une mère porteuse. Il a été révélé plus tard que la mère porteuse était déjà enceinte lorsque le scandale de tricherie de Thompson a fait surface en décembre 2021.

Le fils de Kardashian et Thompson est ensuite arrivé en août 2022, bien qu’aucun des parents n’ait partagé le nom ou l’image du bébé.

Kardashian, cependant, a parlé de son fils dans une récente interview avec Elle. « Pouvoir transformer de petites personnes en personnes vraiment incroyables est un honneur et un cadeau », a-t-elle déclaré.

« Je sais que c’est cliché, mais j’aime tout, même les parties les plus dures [of parenting]. C’est super effrayant, mais je prends mon travail très au sérieux. »

Comment Khloe Kardashian a-t-elle nommé son bébé numéro 2 ?

Kardashian et Thompson n’ont pas révélé le nom de leur fils.

Le couple partage une fille nommée True et Thompson a également deux autres enfants – un fils nommé Prince de sa relation avec Jordan Craig et un autre fils nommé Theo, qu’il n’a pas rencontré, de sa liaison avec Maralee Nichols.

Tout comme avec la sœur cadette de Kardashian, Kylie Jenner, qui n’a pas encore révélé le nom de son fils qu’elle a accueilli avec le rappeur Travis Scott en février 2022, les fans ont théorisé sur le nom du petit.

Khloe Kardashian avait précédemment déclaré qu’elle nommerait son bébé « Tristan Junior » s’il s’agissait d’un garçon.

Certaines personnes ont souligné que Kardashian avait peut-être nommé son fils d’après Thompson sur la base d’une apparition qu’elle avait faite en 2018 dans « The Ellen DeGeneres Show », où la star de télé-réalité s’est ouverte sur les noms possibles pour son futur fils.

Au moment de l’interview, Kardashian était enceinte de sa fille, True, mais n’avait pas encore annoncé publiquement le sexe.

« Avez-vous besoin d’aide pour nommer un bébé ? DeGeneres a demandé à Kardashian.

« Je pense que si c’est un garçon, j’irai avec Junior. Mais je ne sais pas quoi faire », a-t-elle répondu. « Tristan Jr. »

Cependant, après la longue histoire de tromperie de Thompson sur Kardashian, de nombreux fans espéraient que la fondatrice de Good American ne pensait pas encore à nommer son fils après son père.

« Dieu, j’espère que non », a commenté un utilisateur sous la vidéo TikTok. « Pas un Jr. Tristan, nous devons le nommer Loyal [sic] », a écrit un autre. « Si ses sœurs ne l’ont pas dissuadée de celle-là, personne ne peut lol [sic].”

Les fans pensent que le nouveau bébé de Khloe Kardashian pourrait s’appeler « Robert ».

D’autres fans ont émis l’hypothèse que Kardashian pourrait potentiellement s’en tenir à la tradition et nommer son fils d’après son défunt père, Robert Kardashian, d’autant plus qu’elle a nommé sa fille True d’après son arrière-grand-père.

« Nommez juste ce bébé Robert s’il vous plaît lol [sic] », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: » J’ai l’impression qu’elle est traditionnelle de cette façon, alors, peut-être. Rob n’est-il pas un Jr. ? » faisant référence au jeune frère de Kardashian, Rob.

Dans un récent post que Kardashian a partagé sur son histoire Instagram, la star de télé-réalité a montré des cadeaux de bébé qui lui ont été envoyés pour son fils nouveau-né, et certains fans pensent que la photo a laissé tomber un soupçon de son nom.

D’autres fans pensent que le fils de Khloe s’appelle « Bear ».

Après avoir montré un sac à langer Moschino avec un bavoir et une combinaison recouverts d’ours en peluche, certains fans se sont tournés vers Reddit pour prédire que l’enfant pourrait s’appeler « Bear » ou même « Toy Thompson ».

Selon InTouch, une source a affirmé que Kardashian laissait True avoir son mot à dire au nom de son nouveau frère.

« Khloé prend des mesures extrêmes pour s’assurer que True ne se sente pas exclue et qu’elle ait son mot à dire sur le nom du bébé », a déclaré la source, ajoutant que le nom du bébé « sera annoncé le moment venu ».

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.