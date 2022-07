Comment s’appelle le film le plus dérangeant de Netflix ?

Netflix

Certains films demandent beaucoup d’estomac pour les soutenir. Dans le catalogue red N se trouve un titre incontournable pour les amateurs d’horreur.

© GettyVous cherchez quelque chose à regarder sur Netflix ?

Le bon cinéma C’est celui qui provoque des sensations et vous laisse penser à ce que vous avez vu pendant des heures, des jours. En ce sens, il existe différents types d’histoire qui sont issus à la fois Hollywood ainsi que de différents pays avec de grandes industries cinématographiques, qui ont transcendé en raison des émotions générées chez les spectateurs. Mais il y a aussi des histoires qui restent à jamais dans l’esprit des gens parce qu’elles sont dérangeantes.

L’un des grands représentants de ce type de cinéma est Ari Asterle cinéaste qui s’est fait connaître dans le monde entier grâce au travail qu’il a présenté à héréditaire (traduit sur certains marchés par l’héritage du diable). Grâce à cette production mettant en vedette Tony Colettece réalisateur faisait partie des plus grandes références de la terreur et laissait tout le monde attendre de voir quelle serait sa prochaine étape.

C’était comme ça quand c’est venu milieu de l’étéun film que vous pouvez actuellement voir dans le catalogue de Netflix mais, nous vous prévenons, vous devrez être prêt à voir des scènes un peu inconfortables. Le film sorti en 2019 dure près de trois heures et se concentre sur un groupe d’amis qui décident de se rendre en Suède pour célébrer le solstice d’été. Là, ils finiront par subir les étranges coutumes populaires de la ville qu’ils visitent.

Meilleur de milieu de l’été traverse ces émotions dérangeantes mentionnées qu’il génère, pratiquement sans recourir à des séquences nocturnes. L’histoire se déroule presque entièrement pendant la journée et cela génère un plus à cette terreur générée par le film de Ari Aster. Sans oublier une fois les visiteurs complètement à la merci des locaux et de leurs coutumes particulières, où nous les verrons descendre peu à peu vers la folie.

+Le prochain film d’Ari Aster

Toujours sans date de sortie confirmée, le prochain film de Ari Aster Il n’arrivera que l’année prochaine et ce sera avec un casting de luxe. Joaquin Phoenix et Meryl Streep seront les principales figures de Boulevard de la déception.qui mettra également en vedette les rôles d’artistes tels que Michael Gandolfini, Amy Ryan et Nathan Lane. On sait peu de choses sur l’histoire qui serait centrée sur la vie d’un entrepreneur à succès et qui serait encadrée dans un mélange de genres tels que la comédie et la terreur auxquels il est déjà habitué.

