Comment Sam Heughan est-il devenu célèbre ?

De nos jours, capturer un roman écrit sur le petit écran est devenu un symbole de Netflix. Il existe de nombreuses séries basées sur des livres et, Étranger est l’un d’eux. Bien qu’il ne soit pas originaire de la plateforme de streaming, mais de Starz Play, il fait partie du catalogue de ce service à la demande qui a conduit l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser à parcourir le monde entier en enchantant amis et inconnus. .

A tel point que les interprètes des protagonistes, Caitriona Balfe et Sam Heughan Ils se sont également catapultés à la renommée internationale et, depuis un certain temps, ils ont réussi à devenir deux des acteurs les plus recherchés par différentes productions. Même si, d’habitude, celui qui attire le plus l’attention dans ce duo d’acteurs est, justement, Heughan puisque son romantisme et son amour pour Claire lorsqu’il donne vie à Jamie fait soupirer beaucoup.

Sam Heughan et Caitriona Balfe ont une alchimie inégalée. Photo : (Starz Play)



Cependant, avant ÉtrangerSam n’était pas une star mondiale même s’il a commencé sa carrière il y a des années. C’est pourquoi nombre de ses followers se demandent si c’est cette fiction qui l’a poussé à lancer son travail vers le haut, mais la réponse est simple : ce n’était pas le cas. Sam Heughan est célèbre depuis 2002.

La carrière de Sam Heughan a commencé en 2002. Photo : (Getty)



A cette époque, cela faisait partie du travail Îles éloignées au Royal Court Theatre Upstairs, un rôle qui lui a valu d’être nominé pour Breakthrough Actor aux Laurence Oliver Awards 2003. Et, l’année suivante, il a fait sa première apparition à la télévision avec Île en guerre à, en 2005 sauter spontanément à Ville fluviale, un drame écossais diffusé sur la BBC, où il a joué Lee McGowan.

Cependant, parmi ses rôles les plus importants avant Jamie Fraser est le onzième docteur de Docteur Who, où il a partagé l’écran avec des stars comme Matt Smith et David Tennant. Et, en plus de cela, il a plusieurs personnages faits pour le cinéma qui, de la même manière, ne surmontent toujours pas le boom que ce gentleman écossais était et est toujours.