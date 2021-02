Comment Rush Limbaugh est-il mort? Détails sur la mort de l’animateur de l’émission de radio conservatrice

Le 17 février 2021, Rush Limbaugh – un pionnier de la radio conservatrice controversée – est décédé à l’âge de 70 ans.

L’annonce a été faite sur son émission de radio éponyme, Le spectacle Rush Limbaugh, par sa quatrième épouse, Kathryn Limbaugh.

La mort de Limbaugh est actuellement un sujet de tendance mondiale et les gens ont des opinions très fortes sur son décès.

Comment Rush Limbaugh est-il mort?

Il est mort d’un cancer du poumon.

« Tout comme vous, j’aimerais beaucoup que Rush soit derrière ce micro doré en ce moment, vous souhaitant la bienvenue pour trois autres heures de diffusion exceptionnelles. C’est avec une profonde tristesse que je dois partager directement avec vous que notre bien-aimé Rush, mon merveilleux mari, est décédé. ce matin en raison de complications du cancer du poumon », a déclaré Kathryn Limbaugh.

Limbaugh était un fumeur de cigare à vie, ce qui, selon les médecins, a causé son cancer du poumon.

Rush Limbaugh avait une variété d’autres maux avant de recevoir un diagnostic de cancer du poumon.

Il a lutté contre la toxicomanie pendant la majeure partie de sa vie d’adulte – une dépendance qui n’est apparue qu’en 2003 après la National Enquirer a publié un exposé accablant sur sa quête d’acquérir illégalement de l’oxycodone et de l’hydrocodone – et il est finalement entré en cure de désintoxication pour lutter contre la dépendance.

En 2001, il a également révélé qu’il était « sourd à 100% » et a confirmé que la maladie n’était pas héréditaire. Il a finalement eu des implants cochléaires pour restaurer son audition.

Il était considéré comme le pionnier de la radio parlée conservatrice.

Fox News a raison quand ils disent que Rush Limbaugh « a contribué à façonner le Parti républicain moderne ».

Le spectacle Rush Limbaugh est devenue l’émission de radio la plus écoutée aux États-Unis, diffusée sur plus de 600 stations de radio et atteignant plus de 27 millions d’auditeurs à son apogée.

Limbaugh a fait ses débuts sur une petite station de radio de McKeesport, PA appelée WIXZ, où il est allé sous le nom de «Bachelor Jeff» Christie et a obtenu des comparaisons avec Don Imus.

En 1983, il commence à diffuser sous son vrai nom, remplaçant Morton Downey Jr. sur plusieurs marchés.

Mais ce n’est qu’en 1991 et son déménagement au WABC de New York et la syndication ultérieure que Limbaugh est devenu la force omniprésente qu’il est aujourd’hui.

Il a souvent fait des dons à des œuvres caritatives.

Tout au long de sa vie, Rush Limbaugh s’est beaucoup impliqué dans différentes associations caritatives.

Il était un partisan de la Leukemia & Lymphoma Society – et a même organisé un téléthon annuel à son profit. Il s’est également impliqué avec la Marine Corps – Law Enforcement Foundation et avec la Tunnel to Towers Foundation.

Mais Rush Limbaugh avait également des opinions très vitrioliques.

Laissant de côté la politique, Rush Limbaugh a eu des opinions qui, au mieux, peuvent être considérées comme vitrioliques. .

Il lançait fréquemment des invectives racistes contre les Noirs, pensait que le consentement sexuel était une politique de «gauche», injuria les policiers qui étaient «indulgents» envers les toxicomanes (même s’il était lui-même un toxicomane) et qualifiait les féministes de «FemiNazis « (et un journal a rapporté que c’était son insulte préféré à lancer, le citant comme, au moins, le plus commun de tous ses invectives préférées).

Et s’il était un critique ouvert de Barack Obama et un fervent partisan de Donald Trump – qui, encore une fois, se résume à la politique – les vraies critiques des croyances de Rush Limbaugh sont venues beaucoup plus tard dans sa vie, quand il a allégué que le financier international George Soros voulait pour déclencher une «Seconde Guerre civile américaine» en déstabilisant l’économie, et quand il a loué l’attaque séditieuse contre le Capitole de la nation.

La réaction sur les réseaux sociaux a été rapide et pas nécessairement positive.

Lorsqu’un personnage public meurt, il y a généralement des commentaires des «deux côtés», mais même les types de commentaires les plus critiques sont tempérés par le respect des morts.

La mort de Rush Limbaugh, cependant, a prouvé qu’il était tout aussi polarisant dans la vie qu’il l’était dans la mort. Alors que les experts habituels chantaient ses louanges, d’autres ont souligné qu’il était un être humain terrible qui avait des vues terribles et dont la mort ne devrait pas être pleurée.

En 2021, nous avons appris que la passion et la politique forment un mélange volatil – et mortel.

Nous avons également appris que les politiques sociales se sont infiltrées dans la politique (parce que, soyons justes, les démocrates et les républicains ne sont pas en désaccord parce qu’ils ne peuvent pas s’entendre sur la question de savoir si l’économie de retombée est une politique fiscalement saine), ce qui ne fait qu’ajouter plus de poudre à un baril de poudre déjà incendiaire.

Mais l’extrême polarité de notre division n’est pas quelque chose que nous devrions continuer en 2021.

Rush Limbaugh était un homme compliqué qui a laissé un héritage compliqué.

Si rien d’autre, sa vie a été une leçon pour nous tous. Ce que nous choisissons de tirer de cette leçon dépend de nous.

