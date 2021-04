Comment rouler sur route avec un quad ?

La conduite du quad se démocratise de plus en plus en France. Il en est ainsi parce que le quad n’est désormais plus seulement utilisé sur les circuits, mais aussi sur les routes pour des besoins quotidiens. Ainsi, comme ce fut longtemps le cas sur les terrains privés, les utilisateurs prennent désormais plaisir à recourir à ces engins à sensations fortes sur les routes publiques aussi. Cependant, il s’agit tout de même d’un véhicule qui n’était pas de prime abord conçu à cette fin. Quelques règles entourent donc la conduite du quad sur route.

Les quads homologués pour rouler sur les voies publiques

Il est important de faire une distinction entre les quads homologués « route » et ceux qui ne le sont pas. Ceux homologués sont soumis à l’arrêté du 2 mai 2003, qui leur permet d’être réceptionnés comme engins reconnus par le Code de la route. Ils sont alors expressément autorisés à rouler sur les voies publiques. Cela implique également qu’ils doivent être immatriculés, et que les conducteurs doivent être titulaires d’un permis AM, A, A1 ou encore B. Dans la même logique, les quads non homologués sont interdits sur la voie publique et ne nécessitent donc aucune immatriculation ni aucun permis.

Une caractéristique importante des quads homologués est leur configuration, qui est supposée offrir plus de sécurité aux conducteurs et aux autres usagers de la route. De fait, un véhicule est considéré comme sécurisé lorsque les parties chaudes et les pièces tournantes sont protégées. C’est le cas du quad. Toutefois, la conception de l’engin l’oblige à poursuivre des trajectoires en ligne droite et donc à être difficilement maniable dans les virages. Par conséquent, pour éviter tout désagrément sur la route, les quads homologués doivent disposer de pneus spéciaux.

Quelle est l’importance des pneus quad pour rouler sur route ?

Comme pour tout engin, la conduite d’un quad nécessite que le pneu soit adapté au terrain. C’est en effet grâce à lui que le conducteur peut avoir un bon contrôle du véhicule, notamment dans les virages. Les quads homologués utilisent des pneus de route. Ces derniers se caractérisent par une bande de roulement qui leur donne l’aspect de roues de voiture. Ils sont moins cramponnés que les autres pneus et possèdent des rainures qui leur offrent une meilleure adhérence aux surfaces plates, surtout sur les sols mouillés. On les reconnaît à la mention E4 qui est posée sur leurs flancs. Précisons toutefois que ce type de pneu n’est pas efficace sur les chemins extrêmes.

En cas de difficulté à trouver une boutique proche, il est possible d’acheter des pneus quad routiers homologués sur internet des plus grandes marques (Maxxis, Kenda, Sun F, Artrax, Innova et Duro) et de se faire livrer.

S’il faut opter pour les modèles particulièrement conçus pour la route, c’est parce que ceux-ci offrent à l’utilisateur une très bonne expérience de conduite. De plus, ils garantissent une distance de freinage optimale, ce qui assure la sécurité du conducteur. Par ailleurs, si l’utilisateur roule sur une voie ouverte au public sans pneus homologués, il risque une amende. Aussi, l’assurance peut refuser de le dédommager en cas d’accident. Elle le tiendrait pour responsable de l’accident, puisque les pneus ne seraient pas conformes aux normes établies pour les pneus quads routiers.

À défaut de ces derniers, l’utilisateur peut opter pour des pneus tout-terrain, à condition qu’ils soient homologués. Cependant, il doit savoir que les performances de ces pneus sur route sont moyennes, en raison de leur polyvalence.

Comment conduire son quad sur la route en toute sécurité ?

Ici, il n’est pas question d’apprendre au conducteur comment rouler avec son quad. Il s’agit plutôt d’attirer votre attention sur certains comportements à adopter en conduite sur route. La première chose à savoir est que la vitesse de conduite du quad sur la route doit être modérée. Le profilage des pneus ne permet pas de rouler à grande vitesse sur le bitume.

Ensuite, lorsqu’on conduit un quad, les quatre roues avancent à la même vitesse. Ce détail n’est pas important en ligne droite, mais une fois dans un virage, il peut poser problème. Il est donc conseillé de positionner son poids du côté intérieur du virage afin de délester d’un certain poids les roues du côté extérieur, pour pouvoir tourner facilement. Par ailleurs, le conducteur doit réduire sa vitesse et passer le virage progressivement, afin de ne pas provoquer un accident. Aussi, il ne doit pas freiner brusquement dans le virage, au risque de déstabiliser l’engin.

La méthode de freinage à adopter dépend du modèle de quad. Pour ceux dont la pédale gère les deux roues arrière, une simple poignée suffit pour freiner, ce qui n’est pas le cas pour les modèles de quad dont la pédale gère les quatre roues. En outre, si l’engin est doté d’un différentiel arrière, il faut le débloquer pour une meilleure adhérence dans les virages.